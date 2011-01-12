35 کانون فرهنگی و هنری در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام رمضان زاهدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر 205 کانون فرهنگی هنری در خراسان جنوبی فعال است، اظهار داشت: در صورت تخصیص اعتبار، تعداد کانون فرهنگی هنری مساجد استان تا پایان امسال به 240 باب افزایش می ‌یابد .

وی با بیان اینکه برنامه‌ های دهه فجر سال جاری دبیر خانه کانونهای مساجد با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب به بصیرت و آگاهی، متفاوت تر از سالهای گذشته است، عنوان کرد: با توجه به اینکه دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری یک نهاد مسجدی در استان است، ارتقای کیفیت برنامه‌ ها در اولویت کاری این نهاد قرار دارد .

زاهدی اضافه کرد: برگزاری مراسم دهه فجر با عنوان "فجر انقلاب و شهدا" در 32 کانون منتخب در سطح استان به مناسبت سی و دومین بهار انقلاب، از مهمترین برنامه ‌های دبیرخانه در دهه فجر سال جاری است .

وی از انتخاب 32 نفر از برگزیدگان سطح کانونهای این استان به مناسب سی و دومین سال پیروزی و دعوت در نماز جمعه با لباس فرم، شاخه گل و پلاکارد حاوی شعارهای "مساجد کانون فجر، بصیرت، پیروزی" خبر داد و گفت: مسابقه پیامک و بهترین خاطره بیاد ماندنی از 22 بهمن سال 1357در خراسان جنوبی نیز از برنامه ‌های این دبیرخانه در دهه مبارک فجر امسال است .

زاهدی با اشاره به اینکه همزمان با دهه فجر مسابقه مقاله نویسی با عنوان فجر و بصیرت در سطح کانونهای این استان برگزار می ‌شود، افزود: همچنین حضور فعال اعضای کانونهای استان در مراسم مرکزی فجر انقلاب در استان و صبح یوم ‌الله 22 بهمن از دیگر برنامه‌ های دبیرخانه کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد استان در دهه مبارک فجر است .