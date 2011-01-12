به گزارش خبرنگار مهر در قم، روبرتو سیمونو شامگاه سه شنبه در کنفرانس کرامت انسان از نگاه اسلام و مسیحیت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم اظهار داشت: مسلمان به خاطر وضعیت دموکراتیک و آزادی که در کشور سوئیس دارند مشکلی برای گسترش فعالیت خود ندارند و بر همین اساس به شدت در حال رشد هستند.



روبرتو سیمونا ادامه داد: البته جمعیت جوان مسیحی نیز در برخی کشورهای اسلامی از جمله عربستان در حال افزایش است به گونه ای که در میان مسیحیان عربستان، یک میلیون خارجی (غیر از شهروند غربی) وجود دارد.



امروز تغییر دین به شدت در حال افزایش است



وی خاطرنشان کرد: جهانی شدن باعث شده است که مردم تعلق مردم به فرهنگ اولیه خود کمرنگ شود و آنها به خود اجازه می دهند تا در مورد ادیان، مذاهب و فرهنگهای مختلف نیز تحقیق کنند.



عضو کارگروه اسلام مجمع اسقفان سوئیس تصریح کرد: امروز تغییر دین به شدت در حال افزایش است و این پدیده کشورهای مختلف را نیز درنوردیده است.



کنفرانس بین المللی کرامت انسان از دیدگاه اسلام و مسیحیت که روز گذشته به همت اداره همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دانشگاه قم برگزار شد.