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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۷

قالیباف:

توجه به هنر از معیارهای اصلی تحقق اهداف مدیریت شهری است

توجه به هنر از معیارهای اصلی تحقق اهداف مدیریت شهری است

شهردار تهران توجه به مقوله هنر را از معیارهای اصلی تحقق اهداف مختلف در حوزه مدیریت شهری دانست و گفت: متاسفانه در جامعه امروز ما اخلاق گرایی در حوزه های مختلف کمتر دیده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف چهارشنبه در مراسم اختتامییه دومین جشنواره کارت پستال های شهری که در سینما - گالری ملت برگزار شد با ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره گفت: مهمترین رسالتی که امروز بر دوش همه ما قرار دارد این است که در همه عرصه ها بستر رشد و تعالی انسان ها را فراهم کنیم و هر کاری که نتیجه آن به این رسالت مهم منتهی نشود غیر عقلانی است . تمامی اقشار جامعه باید این مهم را هدف اصلی اقدام های خود قرار دهند .

وی افزود: هنرمندان با استفاده از ابزار هنر می توانند به خوبی این رسالت را اجرایی کنند چرا که هنر از مهمترین و بهترین ابزارهای تحقق چنین اهدافی است و هر اقدامی درعرصه هنر ماندگار می شود .

شهردار تهران اظهار کرد : بدون اغراق باید بگویم که هنر از حیاتی ترین و ضروری ترین شاخص های زندگی شهری است و آن را باید یک اصل اساسی در راستای اجرای اهداف توسعه پایدار تلقی کنیم.

قالیباف با بیان این که امروز اگر دغدغه پیشرفت شهرمان را در ابعاد مادی و معنوی داشته و انتظار داریم تهران توسعه پایدار پیدا کند ، بدون شک هنر یکی از معیارهای تحقق این هدف است ، افزود : هنر یکی از معیارهای اصلی برای تحقق برنامه های مختلف در حوزه مدیریت شهری است .

شهردار تهران ادامه داد : بر این باوریم هنر زمانی می تواند نقش کیمیاگری داشته باشد و به تمام معنا اثرگذار شود که با دیانت و انسانیت عجین گردد و چنین هنری موجب پیشرفت شهر در عرصه های مختلف می شود.

قالیباف تصریح کرد: در مدیریت شهری ما به هنر و هنرمند نیازمندیم ، به هنری که در آن عنصر تعهد باشد و با خود پیام ارزشمندی را منتقل کند ، چرا که چهره پیام در کار هنر نهفته است و ما با استفاده از این پیام می توانیم در بعد تربیت و سازندگی شهر تاثیر گذار باشیم .

وی افزود: هنر باید بتواند اهداف مورد نظر را مانند نشاط ، خلاقیت ، عقلانیت ، تحرک ، مشارکت معنی دار مردم ، انسان محوری ، دین گرایی و ... در جامعه محقق کند .

شهردار تهران با بیان این که متاسفانه در جامعه امروز اخلاق گرایی در حوزه های مختلف کمتر دیده می شود و باید تلاش کنیم اخلاق را با کمک هنر و هنرمند در تمامی عرصه ها به نحو مطلوب پیاده کنیم ، گفت : امروز در مدیریت شهری نیازمند آن هستیم که هنر به شکل معنادار گسترش یافته و آنچه که هست به آنچه که باید باشد تبدیل شود . که اگر این اقدام اجرا شود ، بستری شکل می گیرد تا از هنر و هنرمند برای سیر تعالی انسان ها استفاده شود .

قالیباف ادامه داد: چنانچه عقلانیت ، عشق و تعهد در آثار هنرمندان تنیده شود ، مشکلات ترافیک ، فرهنگ مصرف گرایی و ... اصلاح شده و محبت، گذشت، ایثار و صمیمت، به جای دروغ ، ریا و تهمت ، پرده ری ، بداخلاقی و ... در جامعه گسترش می یابد.

کد مطلب 1230803

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