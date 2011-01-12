نماینده ارامنه شمال کشور به خانواده های جانباختگان سانحه هوایی تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، گئورگ وارطان در نامه ای به استاندار آذربایجان غربی از طرف خود و جامعه ارامنه کشور این مصیبت را به خانواده های بازماندگان و مسئولین تسلیت گفته و از خداوند سبحان، رحمت و مغفرت برای درگذشتگان و صبر و سلامتی بازماندگان را خواستار شد.

هواپیمای بویینگ 727 ایران ساعت 19 و 40 دقیقه یکشنبه شب در حوالی منطقه قره حسنلوی دچار سانحه شد و سقوط کرد.

تعداد کشته‌شدگان این سانحه هوایی 78 نفر و تعداد مجروحان این سانحه 27 نفر اعلام شده است.