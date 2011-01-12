کریم باقری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، ضمن بیان این مطلب به پیروزی شیرین برابر عراق و کسب سه امتیاز در نخستین بازی جام پانزدهم اشاره کرد و گفت: طبیعتا این پیروزی گام بزرگی برای صعود به مرحله بعد این رقابتها بود اما همه کار تیم ملی نیست.

وی ادامه داد: سه امتیاز شانس ما برای صعود را افزایش می دهد اما هنوز دو بازی سخت دیگر پیش رو داریم که باید با تمام توان در دیدار برابر کره شمالی و امارات هم به میدان برویم و سه امتیاز هر دیدار را هم بگیریم.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در مورد عملکرد بازیکنان در دیدار برابر عراق نیز گفت: فکر می کنم وظایفی که کادر فنی برای مربیان در نظر گرفته بود را به خوبی به اجرا گذاشتند و عملکرد قابل قبولی داشتند. با این حال کادر فنی بازی تیم ملی را دوباره خواهد دید و آنالیز بهتری از عملکرد بازیکنان خواهد داشت.

باقری در پاسخ به این پرسش که کدام یکی از تیم های کره شمالی و یا امارات حریف سخت تری برای تیم ملی خواهند بود گفت: برای تیم ملی نباید فرقی کند که چه تیمی مقابلش ایستاده است. ما باید در هر بازی با انگیزه پیروزی به میدان برویم و قطعا همه تیم ها برای پیروزی وارد زمین می شوند.

وی در مورد سهمش خودش در این پیروزی گفت: زحمت را بازیکنان تیم ملی و کادر فنی کشیدند. من هم اگر نکته ای به نظرم برسد به کادر فنی می گویم و سعی می کنم تجربه ام را در اختیار بازیکنان قرار دهم.

تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین دیدار خود در پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا سه شنبه شب در ورزشگاه الریان قطر با نتیجه 2 بر یک عراق را شکست داد.