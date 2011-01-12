به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که با موضوع "تلویزیون" و با مدیریت پیمان شفیعی‌زاده برپا می‌شود، 19 اثر از 19 هنرمند با تکنیک آزاد و از طراحی تا ویدیوآرت به نمایش در خواهد آمد.

در این نمایشگاه آثار ایمان صفایی، نسترن صفایی، پیمان شفیعی‌زاده، صفاالدین امامی، حامد رشتیان، وحید دانایی‌فرد، سهراب مصطفوی کاشانی، پیمان هوشمندزاده، بابک کاظمی، محسن یزدی‌پور، امیرحسین بی‌پروا، فرشاد تفرجی، مهران مهاجر، امیرعلی قاسمی، محمد فاتحی، یاسر میرزایی، امید مهدی‌زاده، امین دوایی و محمود نورایی به نمایش درمی‌آید.

نمایشگاه "تلویزیون" از ساعت 16 جمعه 24 دی‌ماه در نگارخانه محسن افتتاح و تا چهارم بهمن‌ماه ادامه دارد. همچنین نشست با هنرمندان این نمایشگاه دوشنبه چهارم بهمن‌ماه از ساعت 18 تا 20 در محل این نگارخانه برپا می‌شود.

نگارخانه "محسن" در خیابان ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک 42 واقع است.