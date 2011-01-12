سرپرست دانشگاه سیرجان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر علوم در حکم انتصاب سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان ضمن اشاره به لزوم جلب مشارکت مسئولان استان و بهرمندی از تجارب اعضای هیئت علمی و همکاران متعهد این دانشگاه در جهت تحقق اهداف تبیینی در برنامه تقدیمی وزیر علوم به مجلس شورای اسلامی، برضرورت حفظ بیت المال و صرفه جویی در هزینه های غیرضروری و تقویت نظم وانضباط و رعایت مقررات مالی تاکید کرده است.

دکتر محمد باقر رهنما پیش از این ریاست دانشکده فنی سیرجان را به عهده داشته و با ارتقا این دانشکده به مجتمع آموزش عالی مسئولیت آن نیز به وی واگذار شد و در نهایت با تبدیل این مجتمع به دانشگاه صنعتی سیرجان که در سال جاری صورت گرفت، با حکم وزیر علوم به سرپرستی این دانشگاه منصوب شد.



دانشگاه صنعتی سیرجان با داشتن چهار دانشکده مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و ریاضی و کامپیوتر با 12هزار مترمربع زیربنا در زمینی به مساحت 137هکتار بنا شده است.

همچنین 75 نفر به عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت در این دانشگاه تدریس می کنند و جمعیت دانشجویی این دانشگاه نیز 8000 است.