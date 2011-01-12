به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، در این نشست حبیب ایلبیگی مدیر کل روابط عمومی و امور بینالملل به همراه علی قربانی مدیر امور محافل و جشنوارههای حوزه هنری ضمن تشریح برنامههای سوگواره "عصر سوره"، پاسخگوی پرسشهای نمایندگان رسانههای گروهی درباره جزئیات این ویژهبرنامه خواهند بود.
سوگواره "عصر سوره" روزهای دوم تا چهارم بهمنماه به مناسبت اربعین حسینی برگزار میشود و شامل برنامههای متنوع فرهنگی هنری از جمله کنسرت عاشورایی گروه نینوا به خوانندگی سیدحسامالدین سراج، نمایشگاه عکس، برپایی مجالس تعزیه و مداحی، اجرای تئاتر و نمایش فیلم، نشستهای تخصصی و پژوهشی و... است.
حوزه هنری در دوره تازه فعالیتهای خود ویژهبرنامه "عصر سوره" را برای اجرا در مناسبتهای مذهبی و ملی طراحی کرده که تا امروز دو برنامه آن در هفته دفاع مقدس و حماسه 9 دی اجرا و با استقبال مواجه شده است. سوگواره "عصر سوره" سومین برنامه مناسبتی حوزه هنری در سال 89 است که به اربعین حسینی اختصاص دارد.
نشست خبری سوگواره "عصر سوره" ویژه اربعین حسینی ساعت 10:30 صبح شنبه 25 دیماه 89 در تالار اندیشه شماره دو برگزار میشود.
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