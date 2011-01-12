حسین برکتی دبیر جایزه ادبی "داستان کوتاه کوتاه انقلاب" در گفتگویی با خبرنگار مهر درباره جزئیات جایزه اینگونه گفت: کانون داستان "نیم دایره" دو ماه پیش نخستین جایزه ادبی خود را با نام "هوای پاک" برگزار کرد و پس از آن دومین جایزه این کانون با نام "داستان کوتاه کوتاه انقلاب" فراخوان داده است.

وی ادامه داد: طبق فراخوان جشنواره دریافت آثار از اول دی‌ماه جاری آغاز شده و تا 10 بهمن ماه ادامه دارد. داوری اولیه آثار توسط هیئت انتخاب همزمان با دریافت آثار انجام می‌گیرد و در نظر داریم اسفند ماه اختتامیه جایزه را برگزار کنیم.

این فعال مطبوعاتی درباره شرایط شرکت در جشنواره و بخش‌های آن توضیح داد: موضوع اصلی جشنواره انقلاب اسلامی است ولی یک بخش آزاد نیز در نظر گرفته‌ایم. هر نویسنده تنها با دو اثر می‌تواند در جشنواره شرکت کند. داستان‌های کوتاه باید حداکثر دو هزار کلمه باشند.

برکتی افزود: در روز اختتامیه 3 برگزیده معرفی می‌شوند که دو نفر از آنها در بخش داستان انقلاب و یک نفر از بخش آزاد خواهد بود. همچنین 5 نویسنده دیگر نیز تجلیل می‌شوند که 3 نفر از آنها در بخش داستان انقلاب و 2 نفر دیگر در بخش آزاد هستند.

دبیر جایزه "داستان کوتاه کوتاه انقلاب" با بیان اینکه فرهنگسرای خاوران تاکنون بیشترین همکاری را با کانون داستان "نیم دایره" داشته است توضیح داد: برای محل برپایی اختتامیه با این فرهنگسرا رایزنی هایی داشته‌ایم ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. البته با توجه به استقبالی که در فاصله 22 روزه اعلام فراخوان داشته‌ایم ممکن است زمان اختتامیه را تغییر دهیم.

وی اضافه کرد: تاکنون بیش از 120 اثر به دبیرخانه رسیده است و در صورت بالا بودن آمار شرکت‌کنندگان این احتمال وجود دارد که اختتامیه را 12 فروردین مصادف با روز جمهوری اسلامی برگزار کنیم. تا کنون رسانه‌ها به ویژه خبرگزاری‌ها و سایت‌های ادبی بیشترین همکاری را داشته‌اند که بالا بودن آمار شرکت کنندگان نتیجه این اطلاع‌رسانی است.

برکتی آثار رسیده را از استان‌های مختلف دانسته و تشریح کرد: انجمن‌های ادبی استان‌های مختلفی چون لرستان، زنجان، گیلان، خوزستان، هرمزگان، اصفهان، کاشان، تهران و ... آثار نویسندگان خود را ارسال کرده‌اند و آمار آثاری که از شهرهایی غیر از تهران رسیده بالا است.

داوری جایزه محور دیگر صحبت‌های برکتی بود که در این‌باره گفت: یک هیئت داوری مرکزی مرحله اول انتخاب را انجام می‌دهند که 20 تا 30 داستان به مرحله دوم می‌رود و برگزیدگان نهایی از بین آنها انتخاب می‌شوند. در نظر داریم برای هئیت داوران نهایی از افراد شناخته‌شده بهره‌مند شویم که رایزنی‌ها هم انجام شده است.

وی در پایان خبر داد: یکی از خروجی های جایزه کتابی است که در آن آثار برگزیده و تجلیل شده آورده می‌شود.