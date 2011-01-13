حمایت مسلمانان از پیروان کلیسای قبطی/ تصویب قطعنامه ترویج گفتگوی دینی

نمایش عکسهایی از زندگی دالایی لاما در استرالیا

یک نمایشگاه عکاسی از سیر زندگی چهاردهمین دالایی لامای تبت، رهبر کنونی بودائیان از روز چهارشنبه 5 ژانویه (15 دی ماه) در کتابخانه تاگرا در نیوساوت ولز استرالیا برگزار شده است.

این نمایشگاه عکاسی با موضوع "مرد محبت و حکمت" تا روز شنبه 18 دی ماه ادامه دارد.

این نمایشگاه شرح حال نگاری دربرگیرنده 36 تصویر از زندگی دالایی لاما است و رهبر معنوی بودائیان تبت را از زمانی که به عنوان چهادهمین تناسخ دالایی لاما در 2 سالگی شناسایی شد، دنبال کرده است.

در این نمایشگاه همچنین نقاط عطف زندگی دالایی لاما چون سالهای نخستین وی در تبت و عکسهایی که هرگز از فرار وی به هندوستان به نمایش درنیامده را عرضه کرده است.

قرار است این نمایشگاه تا ژوئن 2011 که دالایی لاما به استرالیا سفر می کند در اماکن مختلفی اطراف این کشور برگزار شود.

مسلمانان و مسیحیان بریتانیا شباهتهای دینی را بررسی می‌کنند

نشست گفتگوی دینی میان مسلمانان و مسیحیان بریتانیا روز شنبه 29 ژانویه ( 9 بهمن ماه) در مسجد و کلیسای کاتولیک شهر روچستر با هدف گفتگو درباره شباهتهای دینی برگزار می‌شود.

راهبه کتی وارن عضو جامعه فرانسیسیهای روچستر و رشاد فردوس سخنگوی گروه منابع اسلامی روچستر از سخنرانها در این نشست دینی هستند.

در این جلسه ترویج رویکرد باز و شباهتهای میان دو جامعه دینی مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.

برگزارکنندگان این نشست اعلام کردند این نشست برای افرادی برنامه‌ریزی شده که اعتقاد دارند ساخت جامعه‌ای که به مردم احترام بگذارد با تغذیه فرهنگ و همکاری با اتخاذ رویکرد باز و آشکار نسبت به دیگران آغاز می شود. این جلسه گفتگوی دینی برای تمام افرادی تریب داده شده که به بررسی راههای شناخت دیگران علاقمند هستند.

هدف از برگزاری نشست گفتگوی دینی مسلمانان و مسیحیان در روچستر ایجاد فضای درک متقابل و روابط مسالمت آمیز دوجامعه دینی نسبت به یکدیگر عنوان شده است که چنین برنامه‌هایی می تواند آن را گسترش داده و ترویج کند.

برگزاری مراسم کریسمس کلیسای قبطی مصر با حضور مسلمانان

پیروان کلیسای قبطی پنجشنبه 17 دی‌ماه مراسم شب میلاد مسیح را گرامی داشتند، اما این مراسم در مصر با حضور مسلمانان به نشانه همبستگی با پیروان این کلیسا درمیان امنیت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد.

در مقر پاتریاک کلیسای قبطی مصر در عباسیه، پاپ شنوده سوم مراسم شامگاهی شب میلاد مسیح را با حضور هیئتهای اعزامی، ستارگان سینما، نمایندگان رسمی و 12 نفر از وزرای کابینه به نشانه احترام و حمایت برگزار کرد.

درمیان شخصیتهای شرکت‌کننده می‌توان به وزیر اقتصاد مصر، جمال و اعلا مبارک پسران حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، رئیس دفتر رئیس جمهوری مصر، وزیر اطلاعات، وزیر سابق محیط زیست ، عادل امام و یسرا ستارگان سینما، نایب رئیس حزب لیبرال وافد و اعضای خانواده قبطی ساویرس، هئیتهای اعزامی خارجی از جمله سفرای فرانسه و امریکا و عمر خالد از خطیبان مصری اشاره کرد.

در داخل کلیسای جامعه نیروهای امنیتی بدون لباسهای متحد الشکل و مخفیانه پراکنده شده بودند و پیش از ورود پاپ تمام حاضران هنگام ورود تفتیش شده بودند.

پاپ شنوده سوم در آغاز مراسم که اندکی پس از ساعت 10 شب آغاز شد گفت: خداوندا تو از ما محافظت کرده‌ای.

وی افزود: پیش از آنکه کریسمس را تبریک بگویم می‌خواهم برای فرزندان خود در اسکندریه و بسیاری از کشورها که شهید شدند سوگواری کنم؛ بی‌گناهانی که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند.

پاپ همچنین در اظهارات خود از رئیس جمهور مصری که پنجشنبه طی تماسی درگذشت قربانیان انفجارهای هفته پیش را تسلیت گفته بود تشکر کرد.

در سایر کلیساها نیز مردم برای وارد شدن به کلیسا تفتیش شده و از مانع فلزیاب عبور می‌کردند. در بسیاری از کلیساها این مراسم در مقابل کلیسا به صورت روشن کردن شمع و در سکوت برگزار شد.

در روزهای پیش نیز مسلمانان و قبطیان بایکدیگر به نشانه همبستگی متحد شده و تظاهراتهای خیابانی، راهپیمایی‌ها و ستادهای گسترده‌ای را تشکیل داده و شعار " مصر برای همه " را سردادند. این خشم گسترده نسبت به حمله تروریستی که جان 21 نفر را در کلیسای قدیسان اسکندریه در شب سال نو میلادی گرفت ابراز شد؛ حمله‌ای که مصریان آن را تعجب‌برانگیز توصیف کرد‌ اند. در سایر رویدادها همواره محکومیت لفظی صورت می‌گرفت اما در این رویداد بسیاری از مصریان که تاکنون در چنین میدانهایی حضور نداشتند به خیابانها ریخته و حمایت مسلمانان از هموطنان مسیحی خود را مورد تأکید قرار دادند.

مسیحیان قبطی مصر 10 درصد از جمعیت 80 میلیونی این کشور را تشکیل داده‌اند. پیروان کلیسای ارتدکس قبطی میلاد مسیح را روز هفتم ژانویه برگزار می‌کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ترویج گفتگوی دینی و فرهنگی را تصویب کرد

براساس اعلام وزرات امورخارجه فیلیپین، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه پیشنهادی فیلیپین درباره گفتگوی بین‌دینی را که تلاشهای جهانی برای به دست آوردن صلح و توسعه از راه یک استراتژی جامع به پیش می‌برد تصویب کرد.

قطعنامه فیلیپین با عنوان " ترویج گفتگوی بین دینی و بین فرهنگی" به اتفاق آرا در شصت و پنمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل با دستور کار فرهنگ صلح تصویب شد.

این تصویب این قطعنامه گام مهمی در راستای رویکرد جهانی متوازن در اشاره به صلح و نگرانی های توسعه و همچنین به‌رسمیت شناخت نقش مستفر کشور پیشنهاد کننده به عنوان عامل تفکر و عمل در زمینه گفتگوی میان فرهنگی و میان دینی توصیف شده است.

براساس اظهارات نماینده دائم فیلیپین در سازمان ملل: تصویب این قطعنامه اهمیت رویکرد دینی برای حل چالشهای جهانی صلح و توسعه را که پیش روی ما قرار دارد مشخص می‌کند.

تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگی در اهداف توسعه هزاره سوم همانطور که در سند نهایی شصت و پنجمین جلسه مجمع عمومی مشخص شده است، تأکید اهمیت حفظ فرآیند به کارگیری تمام افراد تأثیرگذار در جامعه به ویژه زنان و جوانان در گفتگوهای بین دینی و بین فرهنگ در چارچوب ابتکار عملهای مقتضی در سطوح مختلف و استقبال از تلاشهای رسانه ها برای ترویج گفتگوی فرهنگها و ادیان و ترویج این اقدام در میان رسانه ها از جمله نکاتی است که در این قطعنامه مورد تأکید قرار گرفته است.

دینداری و سلامت ارتباط مستقیمی با هم دارند

تحقیقات انجام شده از سوی سازمان تحقیقاتی گالوپ نشان می دهد بزرگسالانی که میزان دینداری آنها نسبت به همتایان خود بیشتر است، سطح سلامتی بیشتری هم نسبت به آنها دارند.

براساس تحقیقات و تحلیلهای سازمان تحقیقاتی گالوپ، میزان دینداری افرادی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند براساس پاسخ آنها به دو پرسش درباره اهمیت دین برای آنها و حضور آنها در محل عبادت خاص دین خود، سنجیده شده است.

افرادی بسیار دیندار در این تحقیق به عنوان افرادی تعریف شده اند که دین برای آنها بخش مهمی از زندگی است و دست کم هفته ای یک بار در کلیسا، کنیسه یا مسجد حضور می یابند.

افرادی که دینداری آنها در حد متوسط اعلام شده است نه در گروه بسیار دیندارها و نه در گروه گروه های غیر دیندار قرار نمی گیرند، که پاسخهای معتبری به پرسشهای دینی ارائه داده اند. اما گروه های غیر دیندار اظهار داشتند که دین نه بخش مهم زندگی آنها است و نه آنها در کلیسا، کنیسه و یا مسجد حضور می یابند.

این تحقیق نشان می دهد مزایای سلامت ماندن به ایمان دینی افراد وابسته است و آنها همچنین از ابعاد اجتماعی حضور در یک مراسم عبادی نیز سود می برند.

شاخص تحقیقات سلامتی که به طور مشترک از سوی سازمان گالوپ و هلث ویز انجام شده پایه تحلیل بیش از 372 هزار مصاحبه بین دی ماه 88 و تیر ماه 89 است که با خطای 5 تا 6 درصد انجام شده است.

کلیسای اسکاتلند خواستار توجه به جایگاه جنین انسان در تحقیقات پزشکی شد

به دنبال اخباری مبنی بر انحلال سازمان رویانشناسی اسکاتلند، کلیسای اسکاتلند خواستار درنظرگیری جایگاه ویژه برای جنین انسان و حفظ آن شد.

آیان گلووی رئیس شورای اجتماعی و کلیسا در کلیسای اسکاتلند خواستار احتیاط در تغییرات پیشنهادی در رابطه با قوانین تحقیقات پزشکی شد که موجب انجام تحقیقات روی جنینی انسانی می‌شود.

براساس تغییرات جدید سازمان باروری و رویانشناسی منحل می‌شود. این سازمان در سال 1984 به منظور تنظیم مقررات تحقیق و دیگر ابعاد یاری به باروری انسانی چون باروری در محیط مصنوعی تأسیس شد.

آیا گالووی اظهار داشت: درحال حاضر سازمان تغییرات جدید سازمان باروری و رویانشناسی به بررسی تحقیقات پیشنهاد شده روی جنین انسانی می‌پرداخت و مقررات تحقیق روی جنین حیوانات از سوی سازمانهای دیگری تعیین می‌شد. ما نگران این مسئله هستیم که اگر مقررات تحقیقات روی جنین انسانی به به یک سازمان عمومی‌تر سپرده شود جایگاه ویژه جنین در قانون نیز از بین برود. این جایگاه ویژه اصل بنیادین است که موجب می‌شود از جنینهای انسانی در تحقیقات عادی استفاده نشود.

در سال 2006 مجمع عمومی کلیسای اسکاتلند گزارشی از پروژه جامعه، دین و تکنولوژی ارائه کرد که بر طبق آن از دولت خواسته بود قوانین و چارچوب مقررات رویانشناسی را تغییر ندهد تا از هرگونه دخل و تصرفی در مقررات آینده درباره مفهوم جایگاه ویژه جنین انسان اطمینان حاصل شود.

کلیسای اسکاتلند از کلیساهای پروتستان مشایخی است که با هرگونه تحقیقی روی جنین انسان موافقت نمی‌کند. در میان مذاهب مسیحی کلیسای کاتولیک به طور کامل با تحقیقات روی جنین انسان که موجب نابودی آن و از بین رفتن زندگی می‌شود مخالف است و آن را در زمره اقداماتی چون سقط جنین، اتانازی و حمله به بیگناهان گناه تلقی می‌کند.

قربانیان سوء‌استفاده‌های کشیشها عدم رسیدگی واتیکان را مورد انتقاد قرار دادند

هفت نفر از قربانیان سوء‌استفاده‌های کشیشان کاتولیک در نامه‌ای به پاپ بندیکت شانزدهم نسبت به عدم موفقیت کلیسا در اعمال محدودیت بر کشیشهای متهم به سوء استفاده اعتراض کردند.

هفت نفر از قربانیان در میان گروهی از قربانیان سوء‌استفاده‌های جنسی کشیشان کاتولیک از کودکان که پاپ در سفر ماه آوریل گذشته به مالت با آنها دیدار کرده بود طی نامه‌ای مراتب اعتراض خود را نسبت به اینکه هشت سال پس از آن که اتهامهای جزائی علیه این سه کشیش ارائه شده هیچ محدودیت قضایی و کلیسایی علیه آنها صورت نگرفته، ابراز کردند.

در اکتبر سال 2001 اتهامهای جزائی علیه سه کشیش به نامهای چارلز پولیس، کوراد اسکیبراس و جوزف بونت در رابطه با سوء استفاده از پسران کم سن و سالی که زیر دست آنها در خانه سنت جوزف شهر سانتا ونرا در مالت طی دهه 1980 تا 1990 زندگی می‌کردند مطرح شد. این پرونده که تاکنون بسته نشده ماه آوریل گذشته در آستانه سفر پاپ و تصمیم قربانیان برای صحبت با پاپ توجه جهانی را به خود جلب کرد.

قربانیان در نامه اخیر خود به پاپ هم مقامات قضایی و هم مقامات کلیسایی را به بی‌توجهی نسبت به این حقیقت که سه کشیش در سال 2003 به گناه خود اعتراف کرده‌اند متهم کرده‌اند. علاوه براین هم اعتراف کشیشها، هم پاسخ گروه تحقیقاتی کنگره تعالیم و ایمان واتیکان نشان می‌دهد که این پرونده دارای پایه و اساس قوی است.

در نامه قربانیان این سوء‌استفاده ها آمده است: کلیسا، قدرت سیاسی و مقامات قضایی به یک نحو عمل کرده‌اند. برای مثال یک وزیر دولت برای شهادت به نفع کشیشها به دادگاه احضار شده است. افراد معدودی مخالفان در طرف ما در دادگاه قرار گرفته‌اند. مردم این منطقه بسیار دیندار هستند و از متهم کردن کشیشها واهمه دارند.

قربانیان همچنین تصریح کردند که مشخص نیست واتیکان یا منطقه سراسقفی مالت درنهایت حکمی علیه کشیشان متهم شده ارائه کنند یا خیر؟ از اینکه این افراد را هنوز هم در لباسهای کلیسایی خود می‌بینیم بسیار نگران هستیم.

از نظر مقامات قضایی دولتی نیز این پرونده جزایی علیه سه کشیش اعلام شده است که این سه نفر اظهار داشته‌اند که حق آنها برای برخورداری از یک دادگاه عادلانه از سوی رسانه های عمومی نقض شده است. زمانی که اولین بار این پرونده وارد دادگاههای مالت شد، وکلای مدافع خواستار ممنوعیت حضور رسانه ها و انعکاس اخبار فرآیند دادگاه شد که این امر در آن زمان موفقیت‌آمیز بود.

فاش شدن پرونده‌های رسوایی‌های اخلاقی کشیشان کاتولیک و سوء‌استفاده آنها از کودکان در بلژیک، ایرلند ، آلمان و ایالات متحده و سرپوش گذاشتن مقامات کلیسا روی این پرونده طی سالیان متمادی، کلیسای کاتولیک را به وخیم‌ترین بحران خود در طی چند دهه اخیر فرو برده است.

تحقیقات باستان‌شناسان در محل تولد بنیانگذار آئین بودا آغاز شد

تیم بین‌المللی باستان‌شناسان تحقیقات سه‌ساله خود را با هماهنگی سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) در لومبینی، محل تولد بودا در نپال آغاز کرد.

لومبینی یکی از اماکن زیارتی بودائیان است که در سال 1997 به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد.

این پروژه که از سوی دولت ژاپن سرمایه‌گذاری شده و با همکاری دفتر یونسکو در پایتخت نپال انجام می‌شود قصد دارد به شناسایی لایه‌های باستان‌شناسی غیرقابل مشاهده در زیر سطح بپردازد تا جاگیری تسهیلات زیارتی بدون تخریب منابع باستان شناختی ارزشمند صورت گیرد.

اکسل پلیت رئیس دفتر یونسکو در کاتماندو پایتخت نپال گفت: یونسکو از اجرای این ابتکار عمل و پروژه میان‌رشته‌ای که کارشناسان داخلی و بین‌المللی را برای تقویت و حفظ میراث جهانی در لومبینی به نفع بشریت بسیج کرده، استقبال می‌کند.

تیم باستان‌شناسان از جمله کارشناسان اداره باستان‌شناسی نپال و تراست توسعه لومبینی با ریاست رابین گونینگهام کارشناس باستان‌شناسی یونسکو و استاد باستان‌شناسی دانشگاه دورهام این کار را آغاز کرده‌اند.

براساس اظهارات رابین کونینگهام، این پروژه ارائه‌کننده فرصت منحصر به فردی برای بررسی برخی از مراحله توسعه یکی از بزرگتین سنتهای دینی جهان است و ارائه کننده شواهد علمی جدیدی دررابطه با تاریخ تولد بودا است.

سیذارتا گوتاما که بعدها به بودا شهرت یافت در سال 623 پیش از میلاد در باغهای لومبینی متولد شد. آشوکا امپراتور هندوستان در این محل یک زیارتگاه بنا کرد و ستون یادبودی در آن بنا کرد.

این ابتکار عمل سه‌ساله بخشی از پروژه تقویت حفاظت و مدیریت لومبینی، محل تولد بودا" است که از سال گذشته برای توجه به مشکلات و چالشهای پیش روی این محل ثبت شده در فهرست میراث جهانی اجرا شد.

این پروژه که بودجه آن از سوی ژاپن تأمین می‌شود بر حفظ و مرمت ستون آشوکا، ستون سنگی که تاریخ تولد بودا روی آن حک شده متمرکز خواهد شد.