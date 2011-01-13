به گزارش خبرنگار مهر، خبر داغ حوزه رسانه در هفته جاری تغییر مدیرمسئول یکی از پرتیراژترین روزنامه‌های فارسی زبان یعنی "همشهری" است؛ علی‌اصغر محکی بعد از 31 ماه از مدیرمسئولی روزنامه همشهری کناره‌گیری کرد و جایش را به رسول بابایی داد که او (بابایی) هم برای این منظور جایش را در روزنامه تهران امروز به محمدرضا جمالی قائم مقام سابق همشهری داد و به این ترتیب یک بده‌بستان مدیریتی مابین این دو روزنامه صورت گرفت.



بعد از این اتفاق هم آنچه در ایران طبیعی است اتفاق افتاد؛ فوراً فردی جدید به عنوان سردبیر در روزنامه همشهری منصوب و مشغول فعالیت شد. حسین قربانزاده با حکم رسول بابایی به این عنوان رسید.

البته رسول بابایی مدیرمسئول جدید روزنامه همشهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت "تلاش می‌کنیم تغییرات کادر سابق در حداقل ممکن باشد و حتی‌المقدور تغییری در اعضای اصلی تحریریه صورت نگیرد" ولی در عین حال خبر از "تغییرات در محتوا و جهتگیری روزنامه" داد و اعلام آنها را هم به بعد موکول کرد.



تدوین یادنامه بیژن نجدی بدون اطلاع خانواده او

اما بشنوید از کاری که گرچه با نیت خیر انجام شده اما دادِ مخیّر را درآورده است. ضیا‌ءالدین خالقی نویسنده و شاعر از تدوین یادنامه بیژن نجدی به سفارش موسسه انتشاراتی رسانه اردیبهشت خبر داده و گفته است: نگارش این کتاب که اوایل امسال آغاز شده اکنون به نیمه راه رسیده است.

او در حالی از کمک همسر زنده‌یاد نجدی در جمع‌آوری عکسها و شعرهای منتشرنشده این شاعر فقید سخن گفته بود که تنها چند ساعت بعد یوحنا نجدی فرزند بیژن نجدی معارض خالقی شد که "خانواده بیژن نجدی در جریان تدوین یادنامه او نیستند". یوحنا نجدی به خبرنگار مهر گفت: ما هیچ نقشی در تدوین این یادنامه نداریم و هیچ صحبتی از طرف هیچکس در این مورد با ما نشده و تماسی هم برای هماهنگی در این مورد با ما گرفته نشده است. در مورد عکسها و تصاویر فراوانی هم که از پدرم به جای مانده هنوز تصمیمی نگرفته‌ایم. درخواست یک خیابان از شورای شهر برای تغییر نام! تصویب نامگذاری خیابانی در تهران به نام نادر ابراهیمی هم جزو همان خبرهایی است که اگرچه در بدو امر نشان از توجه مسئولان ما به چهره‌های فرهنگی این سرزمین دارد اگر کمی صبر کنید و بقیه خبر را هم بخوانید "... افتاد مشکل‌ها"! فرزانه منصوری همسر این شاعر فقید این خبر را قطعی می‌داند و می‌گوید: هفته گذشته آقای مسجدجامعی و خانم آباد از شورای شهر به من خبر دادند که پس از پیگیریهای انجام شده بالاخره این طرح تصویب شده است که خیابان هفدهم کارگر شمالی به نام زنده‌یاد نادر ابراهیمی نامگذاری شود.

البته اولین بیت دیوان حافظ که ذکر کردیم اینجا معنا می‌‌دهد که خانم معصومه آباد دبیر کمیته نامگذاری معابر شهر تهران که از پیگیری خبرنگار مهر نسبت به این موضوع مطلع شد به سبک معمول برخی مسئولان وعده پاسخگویی تا 5 دقیقه بعد را داد ولی از همان 5 دقیقه موعود تا فردای آن روز به هیچیک از تماسهای گروه فرهنگ و ادب خبرگزاری مهر پاسخ نداد!



اشعری در کشاکش ماندن و رفتن

این روزها همه جا خبر از رفتن و برکناری است. زمزمه‌های این تغییرات این بار به کتابخانه ملی و شخص علی‌اکبر اشعری رئیس آن رسیده است. او که نامش همچنان در فهرست مشاوران رئیس جمهور هنوز دیده می‌شود برای ماندن در کتابخانه ملی بعد از یکسال هنوز حکمش را از دکتر احمدی‌نژاد دریافت نکرده است.

اشعری در این باره و البته درباره شایعات پیرامون ادغام سازمان اسناد و کتابخانه ملی با برخی مراکز مرتبط و تبدیل آنها به سازمان کتابخانه‌های ایران گفت: این بحثها چندی پیش هم مطرح بود و یکبار هم به خودِ من پیشنهاد شد که همان زمان گفتم نباید کتابخانه ملی را وارد کارهای اجرایی ریز کرد. این سازمان باید کارهای ستادی انجام دهد و من نگرانم اگر چنین اتفاقی بیفتد مدیریت سازمان آنقدر درگیر مسائل مربوط به حقوق و اضافه‌کار پرسنل شود که عملاً کار تولید محتوا فراموش شود.

رئیس فعلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در پاسخ به این ابهام که بعد از گذشت بیش از یکسال از پایان ماموریتش هنوز حکم تجدید این مسئولیت توسط رئیس جمهور به وی ابلاغ نشده است، گفت: به نظرم ساختار کتابخانه ملی را نباید به هم بزنند حالا زعمای قوم هر چه تصمیم گرفتند ما بر اساس همان تصمیم عمل می‌کنیم و آقای رئیس جمهور هر طور صلاح بداند عمل می‌کند.

باز هم نمایشگاه؛ این بار برای تقویم

دیگر خبر نمایشگاهی این هفته مربوط به گشایش نخستین نمایشگاه تقویم، سررسید و روزشمار بود. در این نمایشگاه که در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گشایش یافته، علاوه بر عرضه تازه‌ترین تقویمها و سررسیدها، بخشی به نام "سیر تحول تقویم‌نویسی در ایران" دایر شده که در ان نشستهایی با حضور کارشناسان و توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برگزار می‌شود. این نمایشگاه تا بعد از ظهر جمعه همه روزه از ساعت 10تا 18 پذیرای علاقمندان است.

تولید انبوه خودرویی به معنی عشوه و فریب!

اما یکی از خبرهای جذاب و در واقع عجیب فرهنگی - اقتصادی این هفته مربوط به تولید خودرویی است که معنی نام آن فریب، عشوه و بازی است! نام قبلی این خودرو "مینیاتور" بود که ریشه‌ای فرانسوی داشت و مسئولان سایپا در پی مخالفتهای فراوان مسئولان فرهنگی، متقاعد شدند از درج این نام روی خودروهایشان صرف نظر کنند و در عوض به دنبال نامی جدید برای آن بگردند که در نهایت به "تیبا" رسیدند.



با جستجویی آسان در برخی فرهنگهای لغت با معنایی عجیب مقابل این واژه روبرو می‌شویم؛ "عشوه، فریب و بازی"! (منبع: فرهنگ فشرده سخن). البته ناگفته نماند در فرهنگهای لغت اقدم ( مانند لغتنامه دهخدا) مقابل‌ واژه "تیبا" کلمه‌ای معادل "آهو" البته در زبان پهلوی درج شده است. به هر حال این سبک نامگذاری یک خودرو واکنش مسئولان فرهنگستان زبان و ادب فارسی را برانگیخت که "این فرهنگستان در جریان تصویب تیبا نبوده است".

حسن انوری عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو شورای عمومی تصویب واژگان معادل این فرهنگستان در گفتگو با خبرنگار مهر در عین حال که از تصویب این نام برای یکی از خودروهای جدید گروه خودروسازی سایپا اظهار بی‌اطلاعی کرد گفت: "تیبا" در لغتنامه آمده و مثل مینیاتور خارجی نیست و به نظرم خیلی هم معنی بدی ندارد. در هر صورت من نمی‌دانم این واژه از چه طریق انتخاب و به شرکت سایپا اعلام شده است. شاید خودشان تصویب کرده باشند!

یوسا هم پا به توپ شد!

اما بشنوید از یوسا برنده نوبل 2010 که می‌خواهد عضو افتخاری یک باشگاه فوتبال در کشورش بشود! این را خولیو آلوارز مشاور حقوقی هیئت مدیره باشگاه پرویی "یونیورسیتاریو دِ دپورتز" گفته و خبر داده که آقای نوبلیست ما در مراسمی در روز 2 فوریه (13 بهمن) به عضویت افتخاری این تیم فوتبال در خواهد آمد. جالب اینکه خود یوسا هم از عضویتش در این تیم فوتبال ابراز خشنودی کرده هر چند خودش را فاقد مهارت لازم برای بازی در این تیم دانسته است!

سه زن با یک کتاب

این هفته اما اتفاق جالب دیگری هم روی داد. در شرایطی که از قدیم‌الایام گفته‌اند دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند این بار سه زن یک رمان نوشتند! کتاب "علائم حیاتی یک زن" نخستین رمان مشترک فرزانه کرمپور، مهناز رونقی و لادن نیکنام بود که مراسم رونمایی از آن هم در انتشارات ققنوس با استقبال روبرو شد. در این رمان هر یک از این سه نویسنده ما از منظر یک راوی ، داستانی واحد را درباره مسائل تهران امروز بازگو می‌کنند.

نسخه خطی این بار از لورکا

فدریکو گارسیا لورکا؛ هنوز هم برای خیلی‌ها شنیدن نام این شاعر، سرشار از نوستالژی و حس تغزل است. در این هفته خبری روی خروجی تلکس‌های خبری رفت مبنی بر این که نسخه‌ای خطی از این شاعر اسپانیایی در بخش موسیقی کتابخانه کنگره آمریکا از پیش‌نویس یکی از شعرهای او کشف شده است. کریستوفر مائورر استاد اسپانیایی دانشگاه بوستون این خبر را داده و گفته که این اثر مربوط به زمانی است که لورکا (در تابستان 1929) برای آموختن زبان انگلیسی به دانشگاه کلمبیا رفته بود.

دانشنامه 300 هزار تومانی را قسطی بفروشید!

دانشنامه "دانش‌گستر" هم بالاخره آمد. این هم خبر مسرت بخشی بود که در هفته جاری منتشر شد. این دانشنامه‌ 18 جلدی که با حمایت مالی خانواده سودآور تدوین و به تازگی منتشر شده، مجموعاً شامل 59 هزار مقاله است که 40 درصد آن یعنی 23 هزار مقاله مربوط به ایران و جهان اسلام و 60 درصد دیگر یعنی 36 هزار مقاله مربوط به مناطق و فرهنگهای دیگرِ جهان است.

کامران فانی یکی از سرویراستاران این دانشنامه در مراسم رونمایی آن با اشاره به رابطه میان پرسشگری در یک جامعه و تولید دانشنامه‌ها به تناقضی در جامعه ایرانی اشاره کرد و گفت: پاسخ این تناقض را باید در نامشخص بودن سوالات ایرانیها جستجو کرد؛ سوالات ما خیلی مشخص نیست و نمی‌دانیم چه می‌خواهیم!

نوش‌آفرین انصاری سرپرست فرهنگنامه کودکان و نوجوانان هم در این مراسم با اشاره به بهای گران این دانشنامه 18 جلدی (300 هزار تومان) پیشنهاد کرد مسئولان نشرش آن را قسطی بفروشند تا پول چاپش دربیاید.

کتابخانه سعدالدین وراوینی هم زیر خاک مدفون شد

در هفته جاری البته خبرهای بدی هم منتشر شد و از جمله آن تخریب کتابخانه سعدالدین وراوینی در مشکین‌شهر بود. صادق فرهمند مدیر کل کتابخانه‌های اردبیل درباره این اتفاق که البته بعد از یکماه رسانه‌ای شد به خبرنگار مهر گفت: قبلاً تفاهمنامه‌ای بین اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی و شهرداری مشکین‌شهر مطلع شدم که اگر همه بندهای آن هم از سوی شهرداری انجام شود باز هم نهاد کتابخانه‌ها متضرر می‌شود.

فرهمند درباره بندی از این تفاهمنامه که به موجب آن شهرداری ساختمان کتابخانه "سعد الدین وراوینی" را تخلیه و تخریب کرده است گفت: در این تفاهمنامه آمده است که ساختمان مذکور به شهرداری واگذار شود و به ازای آن کتابخانه دیگری از سوی شهرداری ساخته و به تملک اداره کل کتابخانه‌های استان اردبیل درآید. شهرداری مشکین‌شهر هم در پارک ارم کتابخانه‌ای بزرگ ساخته و آن را بهانه کرده و در فرصتی مناسب برای کتابخانه قدیمی به نام شهرداری سند گرفته و به دادگاه مشکین شهر ارائه کرده که دادگاه هم با صدور دستور موقت باعث شده شهرداری کتابخانه قدیمی را تخلیه و تخریب کند.

آنچه اتفاق افتاده است دیگر قابل جبران نیست و آن ساختمان دیگر هرگز با قدمتی که داشته و خاطرات و یادهایی که از آن در ذهن‌ها زنده می‌شده، دیگر وجود ندارد حتی اگر بار دیگر ساختمانی مشابه در همان زمین و با همان کاربری ساخته شود، دیگر ساختمانی که می‌توانست با قدمتی تاریخی جزو میراث ملی باشد وجود ندارد.



در پایان می‌ماند تنها این امیدواری که هفته آتی با خبرهای خوش ادبی و کتابی آغاز شود و به پایان برسد.