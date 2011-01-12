یک انتشارات آلمانی کتابهای استاد دانشگاه تبریز را منتشر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بر این اساس دو عنوان کتاب علی رستمی توسط انتشارات " Springer Verlag, Germany " منتشر شده است.

نخستین کتاب وی با عنوان Nanostructure Semiconductor optical Amplifier: Building Blocks for All-optical processing و کتاب بعدی تحت عنوان Terahertz Technology: Fundamentals and Applications از سوی این انتشارات به چاپ رسیده و در سطح اروپا توزیع شده است.

دکتر علی رستمی نویسنده این کتاب ها در سال جاری در یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور نیز به عنوان برترین پژوهشگر گروه فنی مهندسی کشور مورد تجلیل قرار گرفنه است.

وی در کتاب اول که نام " تقویت کنندهای نوری نیمه هادی نانو ساختار" دارد، برای نخستین بار یک نوع تقویت کننده نوری نیمه هادی را که از توانایی تحریک نوری برخوردار است، معرفی کرده است.

وی در مباحث این کتاب از این تقویت کننده معرفی شده، به عنوان بلوک پایه برای طراحی و ساخت سیستم های تمام نوری مورد استفاده قرار داده است.

رستمی در این کتاب نشان داده است که نرخ پردازش با این سیستم معرفی شده به چند تراهرتز قابل افزایش است.

این کتاب با این نوع نگرش برای اولین بار چنین مبحثی را در دنیا مطرح کرده است.

رستمی در کتاب دوم که با عنوان "فناوری تراهرتز: اصول پایه و کاربردها" منتشر شده است، فناوری جدید و مهم "تراهرتز" را که در سالهای اخیر مورد توجه زیادی می باشد، مورد بحث قرار داده است.

اصول پایه و کاربردی جالب توجه در این عرصه از قبیل آشکارسازها در دمای اتاق، آشکارسازهای چند طول موجی و سیستمهای تراهرتز مبتنی بر EIT از جمله مباحث اصلی این کتاب به شمار میرود.

گروه تحقیقاتی علی رستمی در دانشگاه تبریز سهم زیادی در توسعه این فناوری در سطح جهان داشته است.

علی رستمی در سال 1377 موفق به اخذ دکترای مهندسی برق – الکترونیک با تخصص مهندسی فتونیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر شده است و هم اکنون با درجه استادی در دانشکده فنی مهندسی برق و کامپیوتر و دانشکده مهندسی فناوری های نوین مشغول فعالیت های آموزشی و پژوهشی است.

وی طی سالهای 2004 تا 2005 در دپارتمان مهندسی برق دانشگاه تورنتو نیز جهت شرکت در فرصت مطالعاتی و محقق فرادکتری نیز حضور داشته است.

علی رستمی همچنین مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک با تخصص مهندسی فتونیک را در سال 1373 از دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دوره کارشناسی مهندسی برق – الکترونیک را از دانشکده فنی دانشگاه تبریز در سال 1370 اخذ کرده است.

انتخاب به عنوان پژوهشگر برگزیده گروه عمده فنی مهندسی دانشگاه تبریز در سال 1385، پژوهشگر برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1385، پژوهشگر برگزیده استان آذربایجان شرقی در سال 1387، چهره ماندگار استان آذربایجان شرقی 1388 از دیگر عناوین این استاد دانشگاه تبریز در سال های گذشته به شمار می آید.

انتشار 120 مقاله در مجلات ISI ، انتخاب 5 مقاله به عنوان مقالات Hot and Highly Cited papers ، ارایه 150 مقاله در کنفرانس های داخلی خارجی، تالیف چهار بخش از کتاب، تالیف دو عنوان کتاب به زبان انگلیسی توسط انتشارات springer آلمانی، تالیف 10 عنوان کتاب به زبان فارسی ، اجرای 20 پروژه تحقیقاتی، ثبت دو اختراع، عضو هیئت مدیره دو انجمن علمی، همکاری علمی بین المللی با دانشگاه ها و مراکز مختلف تحقیقاتی جهانی در کانادا، چین، ترکیه و آمریکا از سوابق علمی پژوهشی رستمی است.

توسعه مهندسی سیستمهای تمام نوری مجتمع، اجرای آشکارسازهای مادون قرمز دور در دمای اتاق، فیبرهای نوری مدرن، تولید ادوات مجتمع نوری برای مخابرات و محاسبات نوری، بنیان گذاری دانشکده مهندسی فناوریهای نوین دانشگاه تبریز از کارهای برجسته دیگری است که توسط این استاد دانشگاه تبریز به انجام رسیده است.

وی همچنین در کنار فعالیت های علمی و آموزشی در سال های گذشته، مسئولیت های مختلفی از جمله مدیر گروه مهندسی الکترونیک، رئیس دانشکده مهندسی فناوریهای نوین دانشگاه تبریز، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تبریز، مدیر قطب علمی مکاترونیک، دبیر گارگروه فنی مهندسی بنیاد ملی نخبگان دفتر تبریز، مشاور علمی و پژوهشی سازمان آب تبریز، عضو کمیته فنی مهندسی صندوق حمایت از پژوهشگران، عضو نظام اطلاع رسانی علم و فناوری کشور را نیز بر عهده داشته است.