لغو ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان/ تأکید بر مشارکت مسلمانان آمریکا

مشارکت مثبت مسلمانان امریکا در جامعه مورد تأکید قرار گرفت

شرکت‌کنندگان در همایش سه‌روزه‌ای که با مشارکت سازمانهای اسلامی بزرگ در جنوب فلوریدا برگزار شد مسئله حضور مسلمانان و نقش مثبت آنها در جامعه را مورد تأکید قرار دادند.

سخنرانها ، فعالان مسلمان و شخصیتهای برجسته جامعه اسلامی امریکا در این همایش که از سوی انجمن اسلامی شمال امریکا با مشارکت سازمانهای بزرگ اسلامی برگزار شده بود تأکید کردند که کمک به دیگران برای اثبات حضور مثبت مسلمانان در جامعه امری موثر و حتی یک وظیفه دینی است. بندگان خداوند زمانی که به برادران خود کمک کنند از یاری خداوند برخوردار می‌شوند.

برگزارکنندگان این همایش چندین هدف را برای برگزاری این گردهمایی مورد تأکید قرار داده‌اند که در آن میان می‌توان به آموزش برای کار اجتماعی، تأکید بر هویت اسلامی و نقش مسلمانان در شکل گیری جوامعی مهرورز و دلسوز اشاره کرد.

سخنرانها نیز در اظهارات خود با توجه به منابع سنتی اسلامی چون قرآن و حدیث این اهداف را به منظور پیشبرد حضور مدنی مسلمانان تبیین کردند.

در نشست روابط بین ادیان این همایش نیز نمونه‌های موفقی از همزیستی مسالمت‌آمیز میان مسلمانان و پیروان ادیان دیگر مورد تأکید قرار گرفت و تلاش شد که باورهای نادرستی که در اذهان عمومی و حتی در ذهن برخی از رهبران دینی محلی وجود دارد رفع شود.

محمد ماجد رئیس انجمن اسلامی شمال ویرجینیا اظهار داشت: کار گفتگوی بین ادیان باید در تمام کشورهای دنیا گسترش یابد. این گفتگوها باید در سطح مردم عادی نیز توسعه یابند تا مردم به جای اشاره به عبارت برخورد تمدنها مسئله گفتگوی تمدنها را متذکر شوند.

ماجد با تقبیح انفجارهای سال نو میلادی در کلیسای اسکندریه مصر اظهار داشت اخباری که مبنی بر حمایت مسلمانان از کلیساهای قبطی در مقابل حملات بعدی را مایه مسرت و دلگرمی دانست و گفت: این خشونتها ضرورتهای گفتگوی ادیان را بیشتر اثبات می‌کند.

این درحالی است که همزمان با برگزاری این همایش گروهی که خود را امریکایی‌ها علیه انزجار می‌نامند با حضور 30 نفر راهپیمایی در نزدیکی محل این همایش ترتیب داده و مدعی بودند که این گروههای اسلامی که همایش را ترتیب داده‌اند افراط گرا هستند چرا که به سازمانهای تروریستی کمک می‌کنند.

این ادعا در پس اقدامات دولت امریکا مبنی بر ممانعت از ارسال کمکهای خیریه توسط سازمانهای اسلامی صورت گرفته و موجب شده افکار عمومی به نوعی تحت تأثیر این سوء باورها و کلیشه‌های نادرست قرار گیرد.

آنتونیو فینز سرمقاله‌نویس روزنامه سان سیاتل در این همایش با ارائه سخنرانی به نقش رسانه‌ها در همکاری با گروههای اقلیت اشاره کرد.

همچنین در نشست "همکاری جوامع دینی " کاهلین لئونارد و لارا سو ویلانسکی از سازمان بین دینی " جم و آل" که در سال 2001 در فلوریدا تأسیس شد، شیخ شفاعت محمد از دارالعلوم مسجدی در پمبروک پاینز شرکت کردند.

انجمن اسلامی شمال امریکا یکی از بزرگترین سازمانهای اسلامی در ایالات متحده امریکا محسوب می‌شود که در سال 1981 تأسیس شد و منشأ آن یک انجمن دانشجویی بود که 18 سال پیش از تأسیس آن شکل گرفته بود.

مدرسه‌ای در هلند به تبعیض دینی علیه دانش‌آموز محجبه متهم شد

یک مدرسه کاتولیک در شهر ولندام هلند به علت ممنوعیت ورود دانش‌آموز محجبه از سوی کمیسیون فرصتهای برابر به تبعیض دینی متهم شد.

این دختر محجبه از ابتدای سال تحصیلی جدید از حجاب استفاده می‌کرد اما از سوی مقامات مدرسه حضور وی در کلاسهای درس ممنوع اعلام شد. این امر موجب شد تا پدر وی شکایتی را علیه این موضوع طرح کند.

کمیسیون فرصتهای مساوی اعلام کرد که دانش‌آموزان این مدرسه باید برای پوشیدن حجاب، کلاه خاص یهودیان و صلیب مسیحیان آزاد باشند.

این کمیسیون همچنین یادآور شد: مدارس در صورت لزوم به منظور حفظ هویت خاص خود می‌توانند ممنوعیتهایی را اعمال کنند اما این مسئله در رابطه با مدرسه ولندام صدق نمی‌کند.

در پایان سال گذشته میلادی که کمتر از 10 روز است به پایان رسیده نیز موردی در رابطه با یک مدرسه ارتدکس مسیحی در لاهه مطرح شد که از ورود یک آموزگار جایگزین به علت محجبه بودند ممانعت به عمل آورده بود.

شورای علمای اندونزی استانداردهای حلال ملی را تعیین می‌کند

شورای علمای اندونزی اعلام کرد که استانداردی ملی برای تأیید غذای حلال تعیین می‌کند تا جایگزین استانداردهای 41 مؤسسه بین‌المللی در اندونزی شود.

لامانول حکیم رئیس بخش تجزیه و تحلیل مواد آرایشی و پزشکی در دپارتمان غذای شورای علمای اندونزی اظهار داشت که این 41 مؤسسه‌ای که در حال حاضر محصولات خود را در اندونزی ارائه می‌کنند استانداردهای مختلفی دارند که تنها هشت استاندارد آن با نظر شورای علمای اندونزی سازگار است.

وی افزود: برای مثال این استانداردها در استفاده از گوشت خوک مورد توجه قرار می‌گیرد. برخی از کشورها استفاده از ژلاتین گرفته شده از خوک را حلال می‌دانند اما شورای علمای اندونزی استفاده از آن را حلال تلقی نمی‌کند. اندونزی از این حق برخوردار است که استانداردهای خود را برای حمایت مشتری تعیین کند. شورای علمای اندونزی هر استاندارد را به طور جداگانه بررسی می‌کند.

حکیم با اشاره به وسعت بازار اندونزی از موسسات مختلف نیز خواست استانداردهای شورای علمای اندونزی را مدنظر داشته باشند.

براساس آمار سازمان نظارت بر غذا و دارو اندونزی در این کشور بیش از 113 هزار محصول ثبت شده حلال وجود دارند که 36 درصد آنها از سوی شورای علمای اندونزی تأیید شده‌اند.

ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان لغو شد

مقامات آذربایجانی در اقدامی که به نظر می رسد تسلیم دربرابر درخواستهای لغو ممنوعیت حجاب در مدارس باشد اعلام کردند که دختران محجبه با موافقت مدیر مدرسه می‌توانند حجاب خود را حفظ کنند.

میصیر مردانوف وزیر آموزش آذربایجان طی یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که دختران دانش‌آموز محجبه می‌توانند درصورت درخواست والدین خود از مدیر مدرسه با حجاب وارد مدرسه شوند.

چندی پیش ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان موجب ابراز نارضایتی عمومی از این تصمیم وزارات آموزش این کشور شد، به طوری که بسیار این ممنوعیت را برخلاف قانون اساسی کشور دانسته و آن را غیررسمی توصیف کردند.

مردم مسلمان آذربایجان درپی این ممنوعیت تظاهراتهای گسترده‌ای را انجام داده بودند.

ترجمه قرآن به زبان مجاری در بوداپست رونمایی شد

یک زن تازه مسلمان مجارستانی که تحت تأثیر همکاران مسلمان خود به دین اسلام مشرف شده ترجمه قرآن کریم را به زبان مجاری به پایان رساند و طی مراسمی در شهر بوداپست از آن رونمایی کرد.

حلیمه زوزاناکیس از تازه مسلمانان مجارستان از ترجمه مجاری قرآن با همیاری یک سازمان فرهنگی ترکی- مجاری رونمایی کرد.

در این مراسم مقامات سفارتهای ترکیه، عراق، پاکستان، مغرب، آذربایجان، لبنان، مصر، قطر و مالزی و همچنین مقاماتی از پارلمان مجارستان و اعضای جوامع اسلامی مجارستان حضور یافتند.

در این مراسم تعدادی از شخصیتهای دینی مسیحیت و یهودیت نیز حاضر بودند.

نشست خبری رونمایی از ترجمه مجاری قرآن با حضور رسانهها و با قرائت آیاتی از قرآن توسط عثمان شاهین امام مسجد فاتح استانبول آغاز شد.

حلیمه زوزاناکیس که به عنوان رئیس امور زنان سازمان اسلامی مجارستان فعالیت میکند گفت: ترجمه این قرآن به زبان مجاری سه سال به طول انجامید.

وی افزود: ترجمههای پیشین مجاری از قرآن مسلمانان مجاری زبان را راضی نکرده بود و ترجمه وی از سوی علمای اسلامی بررسی شده و به تصویب شورای مسلمانان مجارستان رسیده است.

قدیمیترین ترجمه قرآن به زبان مجاری در قرن نوزدهم منتشر شده است.