بشار اسد سانحه هوایی ارومیه را به رئیس جمهور ایران تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بشار اسد در پیامی به "محمود احمدی نژاد" همتای ایرانی خود، به نمایندگی از دولت و ملت سوریه، کشته شدن شماری از مسافران را در سانحه هوایی ارومیه درشمال غرب ایران به ملت این کشور تسلیت گفت و برای مجروحان این حادثه شفای عاجل مسئلت کرد.
در این راستا "یعرب بدر" وزیر حمل و نقل سوریه نیز دیروز در دیدار با احمد موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق مراتب تسلیت خود را ابراز داشت.
هواپیمای بویینگ 727 ایران ساعت 19 و 40 دقیقه یکشنبه شب در حوالی منطقه قره حسنلوی دچار سانحه شد و سقوط کرد.
تعداد کشتهشدگان این سانحه هوایی 78 نفر و تعداد مجروحان این سانحه 27 نفر اعلام شده است. در پی انتقال نوار CVR (نوار مکالمات خلبان) و FDR (پارامترهای موتور هواپیما) هواپیمای بوئینگ 727 سقوط کرده در اطراف ارومیه - جعبه سیاه این هواپیما - به تهران، از امروز چهارشنبه بازخوانی این نوارها آغاز شد.
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