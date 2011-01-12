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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

بشار اسد سانحه هوایی ارومیه را به رئیس جمهور ایران تسلیت گفت

بشار اسد سانحه هوایی ارومیه را به رئیس جمهور ایران تسلیت گفت

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس جمهور سوریه با ارسال پیامی به همتای ایرانی خود، سانحه هوایی در ارومیه را به دولت و ملت ایران تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بشار اسد در پیامی به "محمود احمدی نژاد" همتای ایرانی خود، به نمایندگی از دولت و ملت سوریه، کشته شدن شماری از مسافران را در سانحه هوایی ارومیه درشمال غرب ایران به ملت این کشور تسلیت گفت و برای مجروحان این حادثه شفای عاجل مسئلت کرد.

در این راستا "یعرب بدر" وزیر حمل و نقل سوریه نیز دیروز در دیدار با احمد موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق مراتب تسلیت خود را ابراز داشت.

هواپیمای بویینگ 727 ایران ساعت 19 و 40 دقیقه یکشنبه شب در حوالی منطقه قره حسنلوی دچار سانحه شد و سقوط کرد.

تعداد کشته‌شدگان این سانحه هوایی 78 نفر و تعداد مجروحان این سانحه 27 نفر اعلام شده است. در پی انتقال نوار CVR (نوار مکالمات خلبان) و FDR (پارامترهای موتور هواپیما) هواپیمای بوئینگ 727 سقوط کرده در اطراف ارومیه - جعبه سیاه این هواپیما - به تهران، از امروز چهارشنبه بازخوانی این نوارها آغاز شد.

کد مطلب 1230830

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