به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه ۲۴ دیماه از ساعت ۱۶ نمایشگاهی از دورههای مختلف آثار جعفر روحبخش در تهران به نمایش گذاشته میشود. در این نمایشگاه حدود ۴۰ تابلوی نقاشی دیده نشده از این هنرمند به تماشا در میآید.
قرار است همزمان با آغاز همکاری آرت سنتر تهران به عنوان نخستین گالری موزه ایران با ایکوم - کمیته جهانی موزهها - رئیس برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد سخنرانی کند. برنامه سخنرانی از ساعت ۱۸ روز جمعه است.
جعفر روحبخش هنرمند نقاش ایرانی اردیبهشت ماه ۱۳۷۵ ، در ۵۸ سالگی از دنیا رفت. وی کارشناسی ارشد معماری داخلی از مدرسان دانشگاههای هنر تهران بود. روحبخش از شاگردان حسین بهزاد به شمار میرفت و تا آخرین روزهای حیاتش بیش از ۴۰ نمایشگاه انفردادی و گروهی در نقاش مختلف دنیا برپا کرد.
عمر هنری جعفر روحبخش، سه دوره دارد. آثار شرقیاش متعلق به دهه چهل هستند. وی پس از سفر به پاریس در دهه پنجاه آثارش غربی شد و رجوع دوبارهاش به آثار شرقی در سالهای بعد شروع شد. پرویز کلانتری همانسالها دربارهاش گفته بود: آیا امکان دارد روحبخش در عناصر تشکیل دهنده فرمهایش گوشه چشمی هم به عناصر سنتی ایرانی داشته باشد تا هنرش دربست غربی جلوه نکند؟ اگر به دنبال چنین تمایلی باشد، میتوان گفت آثار آینده این نقاش پلی خواهند بود از شرق باستانی به غرب مدرن.
سال ۱۳۷۱ روحبخش با خطر از دست دادن بینایی مواجه شد. عمل جراحی پیوند قرنیه موفق نبود و وی مجبور به اقامت طولانی، تحت نظر پزشک معالج، در کشور سوئیس شد. اما برغم مشکل جدی بینایی، در این دوره نیز به مطالعه و خلق آثار پرداخت.
نمایش آثار این هنرمند نقاش در ادامه نمایشگاههای مروری بر آثار پیشگامان نقاشی نوین ایران در خانه هنر، از ۲۴ دی تا پنجم بهمنماه امسال در مجموعه آرتسنتر - نگارخانههای ملک و الهیه - واقع در خیابان شریعتی، تقاطع پل صدر شماره ۱۷۱۶ برپا است. بخشی از عواید فروش این نمایشگاه به رسم همیشه نمایشگاههایی که در خانه هنر برگزار میشود به برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد اختصاص داده میشود.
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