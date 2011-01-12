تفاهمنامه فرهنگی و هنری میان استانهای جنوب شرق امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، تفاهمنامه مشترک فرهنگی و هنری ظهر چهارشنبه میان مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای جنوب شرق کشورشامل هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان جنوبی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان امضا شد.

از جمله مفاد مهم این تفاهمنامه فرهنگی و هنری عبارت است از همکاری مشارکت در برگزاری جشنواره های موضوعی خلیج فارس، برگزاری هفته های فرهنگی و هنری در طول سال به مدت یک هفته در استانهای مورد تفاهم، مبادله آثار هنری و برپایی نمایشگاههای سالانه هنرهای تجسمی و حجمی و برگزاری اردوهای آموزشی و تورهای عکاسی.

همچنین از دیگر مفاد این تفاهم نامه می توان به اعزام گروههای نمایش و اجرای عمومی تئاتر، برگزاری شبهای موسیقی استانها، اعزام شاعران عضو انجمنها و برگزاری نشستهای مشترک ادبی و اعزام کاروان فعالان قرآنی استانها برای آشنایی با پتانسیلهای موجود در جهت هم افزایی فعالیتهای قرآنی اشاره کرد.

این تفاهمنامه می تواند الگوی خوبی برای سایر مناطق کشور باشد

همایون امیرزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در مراسم امضای این تفاهمنامه فرهنگی و هنری گفت: این تفاهمنامه یک نقطه تلاقی در برنامه ریزیهای فرهنگی این منطقه از کشور است و می تواند الگوی خوبی برای سایر مناطق کشور باشد.

وی افزود: در این تفاهمنامه نظرات کلیه مدیران کل امضا کننده آن دیده شده و مفاد آن مورد توافق این پنج اداره کل است.

امیرزاده با اشاره به ظرفیتهای بالایی فرهنگی در منطقه جنوب شرق کشور، بیان داشت: بعد از امضای این تفاهمنامه هنرمندان این چهار استان بیشتر بایکدیگر آشنا خواهند شد و با قرابتهای فرهنگی همدیگر آشنایی بیشتری پیدا خواهیم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اظهار داشت: ما مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه جنوب شرق کشور تصمیم گرفتیم که از این پس از ایده های و برنامه های مشترک خودمان در جلسات کشوری دفاع کنیم.

وی عنوان کرد: مدت اعتبار این تفاهم نامه تا پایان سال 90 است و پس از آن با تمایل مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان تمدید آن وجود دارد.

دشمن به دنبال ایجاد قومیت گرایی است

نورالله برشان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان در این مراسم با اشاره به اینکه ما نباید در کشور به صورت جزیره ایی فکر و عمل کنیم، بیان داشت: دشمن به دنبال این است که ما فقط به فکر قوم خودمان باشیم و می خواهد بحث قومیت گرایی را میان ما به وجود آورد.

برشان تاکید کرد: باید با برگزاری برنامه های مشترک فرهنگی و هنری میان استانهای مختلف جلوی این کار دشمن را بگیریم که خوشبختانه این کار از منطقه جنوب شرق کشور شروع شده است.