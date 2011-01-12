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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۱

برگزاری جشنواره در خرداد 90/

مهلت شرکت در هفتمین جشنواره نشریات دانشجویی اعلام شد

مهلت شرکت در هفتمین جشنواره نشریات دانشجویی اعلام شد

هفتمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور در نیمه اول خرداد ماه سال 90 برگزار می شود و دانشجویان تا 20 اسفند 89 فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از جشنواره نشریات دانشجویی توسط وزارت علوم و با مشارکت معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می شود.

دانشجویان متقاضی می توانند تا 20 اسفند ماه سال 89 آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند جشنواره در دو بخش نشریات و آثار برتر برگزار می شود و در هر بخش به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

هفتمین جشنواره نشریات دانشجویی پس از 4 سال در خرداد 90 و با حضور نشریات دانشجویی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی برپا می شود.

کد مطلب 1230837

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