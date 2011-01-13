خلأ قانونی در حوزه وب/ نباید مانع بروز خلاقیتهای معنوی شد

دکتر عماد افروغ در گفتگو با خبرنگار مهر، ورود دین و مذهب به عرصه وبلاگ را ضروری خواند و گفت: بخش اعظمی از اطلاع رسانی ها امروزه از طریق فضای مجازی و اینترنت است. خوشبختانه کسانی که جزو نهادهای دینی محسوب می شوند از جمله حوزه علمیه خیلی زود وارد این عرصه شدند و قبل از اینکه فعالیتهای رسانه ای در حوزه مجازی فراگیر شود نهادهای دینی این معنا را خوب درک کرده و وارد عرصه وب و وبلاگ شدند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: بسیاری از ما بخشی از خوراک فکری خود را از رسانه ها به ویژه رسانه های دیجیتال تأمین می کنیم. به رغم وجود نقصهایی که قابل اصلاح است ورود دین و مذهب در عرصه وب ضروری است. اما نکته ای که در این حوزه اهمیت دارد عدم قانون مصوب است. سایر رسانه های نوشتاری قانون و نظمی دارند و مکانیزمهای برخورد با آنان تعریف شده است اما عرصه فعالیت رایانه ای قانون مطلوب خود را ندارد و ممکن است به برخی از مطالب محتوای دینی آسیب وارد شود و هر کس به خود اجازه دهد به اسم دین مطلبی را بنویسد که برخلاف عقل و دین است.

وی افزود: برخی از سایتها هستند که متولیانشان ادعای دینداری و انقلابی بودن دارند اما متأسفانه از روح و محتوای اخلاقی و دینی خبری نیست. ممکن است یکی پرچم دین و اخلاق را بلند کند اما توجه واقعی به اخلاق نشان ندهد. اینجا باید یک فکر اساسی کنیم به خصوص نمایندگان مجلس باید به این مسئله توجه داشته باشند که چگونه می توان این کنترل و نظارتها را داشت بدون اینکه اولا به شتاب و سرعت مطلوب فعالیتهای رسانه ای دینی آسیب برسد و ثانیا برخورد سیاسی و یکجانبه و جناحی نباشد.

دکتر افروغ یادآور شد: عرصه وبلاگ نویسی دینی عرصه ای است که باید با شهود، ابتکار و نشاط همراه باشد ضمن اینکه باید یکسری کنترل هایی انجام گیرد. این کنترلها اگر با صعه صدر و موازین شرعی باشد همه مسائل نظام مند می شود.

وی به خلأ قانونی در حوزه وب اشاره کرد و افزود: عده ای سعی کردند برای نظارت در این فضا با رویکرد غیرمطلوبی از همین قانون موجود رسانه های مکتوب استفاده کنند در حالیکه موضوع عوض شده و وقتی موضوع عوض می شود حکم هم عوض می شود ما نمی توانیم موضوع رسانه های رایانه ای را به همان موضوع رسانه های نوشتاری تعمیم دهیم.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در مورد لزوم نظارت بر محتوای وبلاگهای دینی گفت: بین کنترل و نظارت تفاوت است نظارت بر خلاف کنترل غیرمستقیم است و جلوی شهودها و خلاقیتهای فکری و معنوی را نمی گیرد. در این عرصه باید اجازه دهیم افراد شهودات خود را داشته باشند. اما گاهی برخی به نام دین مطلبی را می گویند و یا حدیثی را به یکی از بزرگان منتسب و یا تفسیر غلطی از یک آیه و حدیث ارائه می کنند که باید برای آن راه حلی پیش بینی کرد.

افروغ با اشاره به نحوه نظارت بر فضای مجازی تأکید کرد: ما موافق این نیستیم که قید و بندها آنقدر شدید باشد که جلوی شهود دینی و فرهنگی مردم را بگیرد اما به هر حال باید حساب و کتابی هم داشته باشد اینکه ما یک راست برویم سمت فیلتر، آن هم فیلترینگ بی حساب و کتاب و صوری و سیاسی درست نیست اما به هر حال باید نظارتی قانونی باشد و اگر قرار است حکمی صادر شود قانونی و محتوایی باشد و تمام جوانب را لحاظ کند.

وی در مورد اعضای تشکیل دهنده کمیته قانونی نظارت بر عملکرد فضاهای مجازی نیز افزود: در کمیته ای که می تواند در قانون تشکیل شود علاوه بر اینکه این کمیته باید جامع باشد و اعضای قوه مقننه، قضائیه و نهادهای اجرایی حضور داشته باشند حتما باید نماینده وبلاگ نویسان یا سایتهای خبری و اطلاع رسانی در آن عضو باشند و قسمت ممیزی را به دست متولیان غیررسمی بدهیم یعنی همان کسانی که این سایتها و وبلاگها را در اختیار دارند. نه اینکه به گونه ای شود که به نام نظارت، کنترل صورت گیرد و جلوی شهود و خلاقیتها گرفته شود.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران برای مردم حق فرهنگی قائل است، افزود: وزارت ارشاد متولی فرهنگ است و وظیفه خاصی بر دوش دارد. ما مثل دیگر کشورها نیستیم که برای حق فرهنگی مردم حسابی باز نکرده باشیم اما باید این دغدغه ها خوب شناخته شود.

افروغ در مورد نحوه نظارت وزارت فرهنگ نیز تأکید کرد: توصیه ما این بوده که از وجه تصدی گری کاسته شده و بیشتر این وزارتخانه وظیفه قانونگذاری و سیاستگذاری داشته باشد و نظارت را نیز به نهادهای مدنی بسپارد. چون روز به روز با پیچیدگی جامعه و با تقسیم کار فزاینده روبرو می شویم. ما نیاز به نهادهای مدنی داریم که با توجه به توانایی هایی که دارند هم وظیفه نظارت و هم اجرا را بر عهده بگیرند اما در جایی که از عهده آن بر نمی آیند و یا کار هنوز به سرانجامی نرسیده است برای اینکه کار زمین نماند در کوتاه مدت نهادهای رسمی عهده دار این مسئله شوند اما باید در این زمینه ملاحظات مورد اشاره را در نظر داشته باشند.

وی عرصه وبلاگ نویسی و فضای مجازی را متعلق به بخش مردمی و غیررسمی کشور دانست و گفت: این فضا صدای مردم و زبان غیر رسمی توده هاست و باید با آن تعامل و مواجه ارشادی و عاطفی داشته باشیم و اگر بخواهیم با یکسری از اهرمهای رسمی و اجباری جلوی آن بایستیم این عرصه با تمام قامت مقاومت خواهد کرد. کما اینکه الان یک مقداری این مسئله را می بینیم.

دکتر افروغ در پایان یادآور شد: این مقاومت به این دلیل است که این رسانه خوب فهم نشده واز سویی با فاصله گرفتن از جهان بینی مطلوب رویکردها تنها رسمی و قدرت نیز به قدرت رسمی تقلیل یافته است و تقریبا این واکنشها که بیشتر نسبت به رسانه های سیاسی تر است باعث بسط فعالیتهای مستهجن می شود.