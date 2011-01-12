به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، نامنویسی کلاسهای بازیگری مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری از اول بهمنماه آغاز میشود، در این کلاسها منصور فلاحتپیشه اصول و مبانی بازیگری تئاتر را به صورت کارگاهی تدریس میکند.
این کلاسهای کارگاهی هفتهای دو جلسه روزهای یکشنبه و سهشنبه از ساعت 15 تا 17 در سالنهای حوزه هنری برگزار میشود و شرکتکنندگان میتوانند نمایشهای صحنهای تالارهای مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری را به صورت رایگان تماشا کنند.
پس از پایان دوره 12 جلسهای کارگاه بازیگری کارگاههای نمایشنامهنویسی و کارگردانی تئاتر از سوی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برگزار میشود.علاقمندان برای شرکت در کلاسهای کارگاهی فلاحتپیشه میتوانند به نشانی تهران، خیابان حافظ ، تقاطع سمیه، حوزه هنری، طبقه چهارم، مرکز هنرهای نمایشی مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88804072 تماس گیرند.
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