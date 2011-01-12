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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۶

آغاز نام‌نویسی کلاس‌های کارگاهی بازیگری در حوزه هنری

ثبت نام کارگاه‌های بازیگری با حضور دکتر منصور فلاحت‌پیشه در مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری شروع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، نام‌نویسی کلاس‌های بازیگری مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری از اول بهمن‌ماه آغاز می‌شود، در این کلاس‌ها منصور فلاحت‌پیشه اصول و مبانی بازیگری تئاتر را به صورت کارگاهی تدریس می‌کند.

این کلاس‌های کارگاهی هفته‌ای دو جلسه روزهای یکشنبه و سه‌شنبه از ساعت 15 تا 17 در سالن‌های حوزه هنری برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند نمایش‌های صحنه‌ای تالارهای مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری را به صورت رایگان تماشا کنند.

پس از پایان دوره 12 جلسه‌ای کارگاه بازیگری کارگاه‌های نمایشنامه‌نویسی و کارگردانی تئاتر از سوی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برگزار می‌شود.علاقمندان برای شرکت در کلاس‌های کارگاهی فلاحت‌پیشه می‌توانند به نشانی تهران، خیابان حافظ ، تقاطع سمیه، حوزه هنری، طبقه چهارم، مرکز هنرهای نمایشی مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88804072 تماس گیرند.

کد مطلب 1230839

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