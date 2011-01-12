ایران یک پله صعود کرد/ اسپانیا همچنان در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران در تازهترین رده بندی فیفا با 491 امتیاز و با یک پله صعود نسبت به ماه قبل در رده شصت و پنجم فوتبال جهان قرار گرفت. اسپانیا همچون ماههای گذشته با 1887 امتیاز در رده نخست فهرست ردهبندی قرار دارد.
رده بندی پنج تیم برتر آسیا به این شرح است:
1- استرالیا 796 امتیاز (26 جهان)
2- ژاپن 776 امتیاز (29 جهان)
3- کره جنوبی 649 امتیاز (39 جهان)
4- ایران 491 امتیاز (65 جهان)
5- عربستان سعودی 423 امتیاز (78 جهان)
رده بندی 10 تیم برتر جهان به این شرح است:
1- اسپانیا 1887 امتیاز
2- هلند 1723 امتیاز
3- آلمان 1485 امتیاز
4- برزیل 1446 امتیاز
5- آرژانتین 1338 امتیاز
6- انگلستان 1195 امتیاز
7- اروگوئه 1152 امتیاز
8- پرتغال 1090 امتیاز
9- مصر 1036 امتیاز
10- یونان 1016 امتیاز
1- اسپانیا 1887 امتیاز
2- هلند 1723 امتیاز
3- آلمان 1485 امتیاز
4- برزیل 1446 امتیاز
5- آرژانتین 1338 امتیاز
6- انگلستان 1195 امتیاز
7- اروگوئه 1152 امتیاز
8- پرتغال 1090 امتیاز
9- مصر 1036 امتیاز
10- یونان 1016 امتیاز
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