ایران یک پله صعود کرد/ اسپانیا همچنان در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران در تازه‌ترین رده بندی فیفا با 491 امتیاز و با یک پله صعود نسبت به ماه قبل در رده شصت و پنجم فوتبال جهان قرار گرفت. اسپانیا همچون ماه‌های گذشته با 1887 امتیاز در رده نخست فهرست رده‌بندی قرار دارد.

رده بندی پنج تیم برتر آسیا به این شرح است:

1- استرالیا 796 امتیاز (26 جهان)

2- ژاپن 776 امتیاز (29 جهان)

3- کره جنوبی 649 امتیاز (39 جهان)

4- ایران 491 امتیاز (65 جهان)

5- عربستان سعودی 423 امتیاز (78 جهان)