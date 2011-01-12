علما و روحانیون منطقه انتصاب نماینده ولی فقیه در کردستان را تبریک گفتند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در بیانیه علما و روحانیون منطقه که صبح چهارشنبه خطاب به حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی منتشر شد، آمده است: "با تقدیم احترام، خبر مسرت بخش انتصاب شایسته حضرتعالی از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به عنوان نماینده معظم له در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، موجبات شعف و خرسندی علمای این دیار گردید و انتصاب حضرتعالی که از چهره های شاخص و برجسته علمی و مدیریتی و آشنا با دغدغه های مردم به خصوص مردمان با وفا و سربلند این استان حماسه ساز و فرهنگی می باشید را از برکات افق روشن و تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری دانسته و ضمن آرزوی تعالی توفیقات و اعلام حمایت و همسنگری با حضرتعالی در راستای ترویج اسلام ناب محمدی (ص) و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی و عمل به منویات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری مسئلت داریم".

در ادامه بیانیه علما و روحانیون منطقه آمده است: " برخود فرض می دانیم از خدمات شایسته و ماندگار حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید موسی موسوی در طول سی سال حضور درخشانشان در این استان که منشاء برکات بسیاری برای جامعه روحانیت اهل سنت و تشیع و آحاد مردم کردستان گردید کمال امتنان را داشته و برای آن عزیز نیز در سنگر جدید مسئولیت خطیرشان در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی توفیق الهی را مسئلت داریم".

این بیانیه توسط نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری ، ائمه جمعه و جماعات، شوراهای افتاء و روحانیت ، مدرسین و طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت و تشیع منطقه کردستان و شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت غرب کشور صادر شده است.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسینی شاهرودی 14 دی ماه سال جاری طی حکمی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور منصوب شد.