گزارش خبرنگار اعزامی مهر از شادی زایدالوصف تماشاگران ایرانی‌

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، تماشاگرانی که از برخی نقاط جهان خود را به قطر رسانده اند تا بازیهای تیم ملی برابر حریفانش در پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا را ببینند، در کنار ایرانیان پرشمار مقیم قطر شب بیادماندنی را در ورزشگاه الریان تجربه کردند.

در حالی که از چند روز قبل برخی رسانه های حاضر در قطر سعی می کردند دیدار تیم ملی ایران برابر عراق را سیاسی جلوه دهند و در مصاحبه با خبرنگاران و تماشاگران ایرانی بر این نکته تاکید می کردند، ایرانی ها تنها از نگاه ورزشی به این بازی پرداختند و در نهایت هم " بازی بزرگ " جام پانزدهم در مرحله مقدماتی را بردند.

پیروزی تیم ملی ایران برابر عراق که سه شنبه شب در ورزشگاه الریان قطر رقم خورد شور و شعف مثالزدنی را بین مسئولان، تماشاگران و خبرنگاران ایرانی ایجاد کرد. لحظاتی پس از بازی برخی اعضای هیئت رئیسه که در جایگاه ویژه حضور داشتند به علی کفاشیان تبریک گفتند و خبرنگاران ایرانی نیز شرایط روحی خوبی پیدا کرده بودند.

اما تماشاگرانی که نزدیک به پنج هزار نفر می شدند و از نقاط مختلف خود را به دوحه رسانده بودند تا ساعاتی پس از بازی به شادی پرداختند و از این پیروزی بر خود می بالیدند.

علی پسر 14 ساله ای که برای این بازی صورتش را رنگ آمیزی کرده بود در مورد این پیروزی گفت: باید از بچه ها تشکر کنم. آنها با اینکه گل اول را خوردند اما ناامید نشدند و توانستند دو گل به عراق بزنند. این پیروزی برای ما ارزش خیلی زیادی دارد. امیدوارم بازهم این پیروزی ها تکرار شود.

مرد میانسالی که در اطراف ورزشگاه الریان قطر در حال ترک جمع ایرانیان خوشحال است در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پیروزی غرور همه ایرانی ها را زنده کرده است گفت: هر چند هم که بپذیریم این بازی سیاسی نیست اما برخی خانواده ها به این بازی به چشم یک دیدار انتقامی نگاه می کنند. من برای آنها خیلی خوشحالم . این پیروزی برای همه ایرانی ها خوشحال کننده بود.

یکی از ایرانیان مقیم قطر نیز که سالهاست در این کشور حضور دارد در مورد پیروزی تیم ملی برابر عراق به خبرنگار مهر گفت: ما برای دیدن پیروزی تیم ملی ایران به ورزشگاه رفتیم. هیچ نتیجه دیگری ما را خوشحال نمی کرد. خدا را شکر می کنم که بچه ها همت کردند و با پیروزی در این بازی مردم را خوشحال کردند.

در شرایطی که اکثر دیدارهای برگزار شده جام ملت های آسیا از استقبال کم تماشاگران رنج می برد دیدار تیم ملی ایران برابر عراق یکی از پرتماشاگر ترین تماشاگران بود و ایرانی ها هم حضور قابل توجهی در ورزشگاه الریان داشتند.