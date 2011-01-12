دشمن در فتنه 88 از نیروهای داخلی برای انتقام گیری از انقلاب اسلامی استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام ابوالحسن نواب ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار زنجان با تبیین ابعاد مختلف فتنه سال گذشته دشمنان بر نقش برجسته رهبر فرزانه انقلاب در رهبری جهان اسلام تاکید کرد.

وی تنها هدف فتنه گران را بر انداختن عمود خیمه جهان اسلام دانست و افزود: امروز محبوبیت رهبر معظم انقلاب در دنیای اسلام بسیار بالاست و این امر برهیچکس پوشیده نیست.

حجت الاسلام نواب یادآور شد: دشمنان اسلام با آگاهی از نقش رهبر معظم انقلاب در پیشبرد جهان اسلام، نگران ضربه هایی بودند که پس از تشکیل انقلاب اسلامی در ایران بر پیکر دشمنان اسلام فرود آمد و با اوج گیری انقلاب اسلامی و محبوبیت رهبر فرزانه بر شدت آن افزوده شد.

رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور تاکید کرد: فتنه 88 بهانه ای بود تا دشمنان با دستاویز قرار دادن انتخابات از انقلاب اسلامی ایران انتقام بگیرند.

حجت الاسلام نواب همچنین با تاکید بر اینکه این فتنه نباید هیچ گاه فراموش یا کوچک شمردن شود، شناخت زوایای مختلف این فتنه بزرگ را منوط به انجام تحلیل های صحیح و وسیع عنوان کرد.

وی افزود: تا زمانیکه ایران اسلامی در چارچوب اسلام ناب حرکت می کند، این فتنه ها علیه جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف ادامه خواهد داشت.