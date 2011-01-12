گوشت مرغ برای مصرف سه سال استان زنجان ذخیره سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحیم حاج نایبی ظهر چهارشنبه در جلسه هدفمند سازی یارانه های شهرستان ایجرود افزود: در حال حاضر در سطح استان زنجان هیچ مشکلی بابت تهیه مصالح ساختمانی و مواد غذایی وجود ندارد.

وی، به فعالیت یکهزار و 280 واحد نانوایی در سطح استان زنجان اشاره کرد و یادآورشد: در کشور برای هر هزار خانوار یک واحد نانوایی وجود دارد که این میزان در این استان به ازای هر 900 خانوار یک واحد نانوایی است.

حاج نائبی تعداد افراد شاغل در صنعت فرش استان زنجان را 30 هزار نفر بیان کرد و گفت: به منظور ارتقا کیفیت فرش و معرفی صنعت فرش استان زنجان به زودی جشنواره فرشی با یکصد میلیون ریال جایزه در زنجان برگزار خواهد شد.

نایب رئیس مجمع امور صنفی استان زنجان،با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد: واحد هایی که دارای پروانه کسب و بارکد هستند می توانند با ثبت نام در سایت WWW.ASNAF.IR، تسهیلاتی معادل 300 میلیون ریال دریافت کنند.

حاج نایبی بااشاره به اینکه میوه شب عید استان زنجان تامین شده است، یادآور شد: دو هکتار زمین برای احداث ساختمان مجمع امور صنفی و فضای نمایشگاهی در شهرستان زنجان اختصاص یافته است .