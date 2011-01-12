34 شرکت عضو انجمن صنایع گالوانیزه ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نصرالله رهنما ظهر چهارشنبه در نشست مشترک انجمن صنایع و معدن سرب و روی کشور و انجمن صنایع گالوانیزه ایران با اشاره به آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزود: در شرایط سخت و تغییرات اقتصادی، توجه و تعامل انجمن ها باید بیشتر باشد و امیدواریم اجرای این قانون فرصتی برای ارتقا،‌ بهبود و بهره وری صنعت روی و صنایع گالوانیزه باشد

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نباید غیر خودی تلقی شود، اظهار داشت: فرهنگ بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی تأثیر گذار نیست باید اصلاح شود.

رهنما با تاکید بر اجرای کامل بسته حمایتی دولت در قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در این بسته حمایتی وام ارزان و طولانی مدت، افزایش ترجیحی نرخ ارز، افزایش جوایز صادراتی تا هشت درصد، وام بلاعوض برای صنایع آسیب پذیر، افزایش قیمت 20 درصدی فروش به تعداد معدودی از صنایع پیش بینی شده است.

همچنین مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی ایران، به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: باید در اجرای این قانون تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد.

ابراهیم فروزنده با اشاره به اینکه در صنعت روی قیمت ها جهانی است، افزود: این مشکل اساسی صنعت روی است و ما هیچ نقشی در تعیین قیمت جهانی نداریم.

وی، به افزایش 45درصدی قیمت تمام شده صنعت روی اشاره کرد و یادآورشد: باید تدابیری در کاهش هزینه ها داشته باشیم چرا که اساس تولید و مدیریت، مشتریان پایدار است.

فروزنده با اشاره به توزیع 20 تا 30 درصد پول یارانه ها در بین صنایع و معادن، گفت: باید از طرف دولت و وزیر صنایع و معادن پیگیر اجرای این قانون باشیم چرا که این قانون در طرح هدفمندی پیش بینی شده و باید اجرا گردد.

همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی کشور نیز با تاکید بر اجرای کامل بسته حمایتی دولت در قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: در این بسته حمایتی وام ارزان و طولانی مدت، افزایش ترجیحی نرخ ارز، افزایش جوایز صادراتی تا هشت درصد، وام بلاعوض برای صنایع آسیب پذیر ، افزایش قیمت 20 درصدی فروش به تعداد معدودی از صنایع پیش بینی شده است.

یوسف مرادلو بابیان اینکه صنعت روی در وزارت صنایع و معادن دارای ستاد سیاستگذاری است، افزود: این اتفاق مبارک در دولت نهم و دهم افتاده است تا با معاونین وزیر بحث و تبادل نظر و به ارائه مشکلات پرداخته شود.

وی ادامه داد: قطعا دولت خدمتگزار برای شرایط حاضر، چاره اندیشی کرده است چون در حال حاضر پیش بینی ها افزایش 45 درصدی قیمت تمام شده تولید شمش روی است.