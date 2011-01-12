ایجاد فضاهای اختصاصی برای بانوان در اراک ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مرتضی میری ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از بانوان قهرمان والیبال اراک از راه اندازی پارک مادر خبر داد و افزود: راه اندازی پارک مادر در دهه فجر نیز با همین هدف انجام می شود.

وی رویکرد شهرداری را با توجه به برنامه ریزی وسیاستگذاری های دولت رویکرد فرهنگی و ورزشی دانست و اظهارداشت: با برنامه تدوین شده شهرداری توانسته به این توفیقات دست یابد که تاسیس مجموعه فرهنگی -ورزشی شهرداری اراک در سال گذشته خدمت رسانی خود را به مردم افزایش دهیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اراک نیز ضمن تبریک موفقیت بانوان گفت: پیشنهاد اداره امور بانوان در شهرداری اراک در دستور کار شورا قرار داده ایم.

اشرف بهادری با بیان اینکه شورای شهر برای پارک مادر اعتبار یک میلیارد تومانی مصوب کرده است افزود: این اعتبار کفاف راه اندازی این پارک را نمی دهد و همچنین شهر اراک از نظر مکانهای بانوان از استانهای دیگر عقب هستیم.

وی ادامه داد: در شورا 10 طرح جدید با مساحت 20 تا 27 هکتار برای احداث مجموعه فرهنگی هنری ورزشی بانوان ارائه شده است که 10 میلیارد تومان هزینه دربردارد.

معاون فرهنگی ورزشی شهرداری اراک نیز با اشاره به مجموعه جدید فرهنگی ورزشی شهرداری اراک گفت: در این باشگاه 11 تیم ورزشی بانوان و 8 تیم آقایان فعالیت دارند.

محمد عسگری اظهار داشت: 320 نفر ورزشکار خانم دراین باشگاه ورزش می کنند که تاپایان سال تعداد ورزشکاران به 800 نفر می رسد.

دراین مراسم از بازیکنان تیم والیبال بانوان شهرداری اراک تقدیر و تشکر شد.