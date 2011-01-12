کره جنوبی مناسبات نظامی خود را با اسرائیل به روز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، مناسابت نظامی کره جنوبی با اسرائیل و همچنین خرید تجهیزات نظامی از تل آویو در سالهای گذشته افزایش یافته، اما کره به سبب مناقشات خود با کره شمالی در نظر دارد این مناسبات را به روز کند.

این روزنامه در ادامه می نویسد : به دلیل آنکه کره جنوبی نگرانی زیادی درباره همسایه شمالی خود دارد تصمیم دارد تا بودجه سالانه دفاعی خود را به میزان 25 درصد افزایش دهد. و در همین رابطه در نظر دارد تا تعدادی هواپیمای بدون سرنشین، موشک، رادار و حتی سیستمهای دفاعی از اسرائیل خریدار کند.

بر اساس این گزارش، حجم سالانه مبادلات رژیم صهیونیستی با کره جنوبی یک میلیارد و 250 میلون دلار است که دوسوم آن را صادرات کره جنوبی به سرزمینهای اشغالی تشکیل می دهد.

در همین رابطه در اکتبر سال گذشته کره جنوبی دو قرارداد را برای خرید سیستمهای راداری از اسرئیل با این رژیم امضا کرد.

یک مورد از این رادارها برای شناسایی موشکهای شلیک شده بود و رادار دیگر نیز بر روی جنگنده ها مستقر می شد تا بدین ترتیب قدرت جنگی جنگنده های کره افزایش پیدا کند.

در همین رابطه اخیرا کارشناسان امور نظامی رژیم صهیونیستی به سئول سفر کرده و از تجهیزات دفاعی کره جنوبی از نزدیک بازدید کرده اند.