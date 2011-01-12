حضور و پشتیبانی مردم درعرصه های مختلف نشان دهنده اقتدار و صلابت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال منکرسی در جلسه که به منظورهماهنگی های لازم برای استقبال از دور سوم سفر دولت به استان برگزار شد، با بیان اینکه بزرگترین پشتوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول 30 سال گذشته حضور مردم در صحنه های مختلف بوده است، اظهار داشت: این حضور و پشتیبانی مردم علاوه بر اینکه نشان دهنده اقتدار و صلابت نظام می باشد، موجب رعب و وحشت دشمنان و خنثی نمودن اهداف و توطئه های آنان نیز می شود.

وی افزود: دستگاه های مرتبط با استقبال از سفر رئیس جمهور باید تلاش نمایند تا مراسم استقبال و حضور مردم در استادیوم ورزشی آزادی پرشکوه و پرشور باشد، زیرا این موضوع از یکسو نشان دهنده دلبستگی مردم به مسئولین و نظام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر بیانگر اقتدار و عظمت مردم ایران اسلامی در اقصی نقاط کشور است.

در ادامه کرامت نرگس نژاد معاون عمرانی استانداری کرمانشاه از برگزاری جلسه مدیریت ارشد استان با نهاد ریاست جمهوری و وزراء در هفته آینده جهت برنامه ریزی لازم برای پیگیری مصوبات در دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان خبر داد و گفت: در این جلسه مصوبات در نظر گرفته شده استان برای دور سوم سفر ریاست جمهوری مورد بحث و تبادل و نظر قرار خواهد گرفت.

نرگس نژاد مصوبات در نظر گرفته شده برای سفر ریاست جمهوری را در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و مسکن عنوان کرد.

وی از دستگاه های اجرایی استان خواست در افتتاح و و کلنگ زنی پروژه ها تمهیدات و برنامه ریزی لازم را داشته باشند و پروژه ها هم از لحاظ بهره برداری و هم آغازعملیات اجرایی بصورت کامل آماده باشند.

همچنین مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری کرمانشاه ضمن تشریح وظایف دستگاه ها در زمینه سفر، برنامه های سفر ریاست جمهوری به استان را مراسم استقبال از فرودگاه تا استادیوم ورزشی، سخنرانی رئیس جمهور در استادیوم ، تشکیل کارگروه فرهنگ و هنر، جلسه هئیت دولت، جلسه با ایثارگران، کنفراس خبری و جلسه با مدیران و نخبگان استان عنوان کرد.