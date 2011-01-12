به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف چهارشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه دومین جشنواره کارت پستال های شهری در جمع خبرنگاران در مورد آغاز اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها و موضوع تامین اعتبار مترو اظهار کرد: من از مردم برای همراهی مطلوب با دولت در راستای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها تشکر می کنم و امروز شاهد حرکت مناسبی در این زمینه هستیم که بیش از انتظار ما بوده است.

وی تصریح کرد : طبیعتا اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مشکلاتی نیز به دنبال داشته اما به طور کل در حوزه حمل و نقل و ترافیک تا امروز وضعیت به نحو مطلوبی پیش رفته است.

شهردار تهران ابراز امیدواری کرد : تا قبل از پایان سال جاری مشکل عدم پرداخت اعتبار یک میلیارد دلاری مترو تهران از صندوق ذخیره ارزی مرتفع و گامی برای حل معضلات حمل و نقل عمومی کلان شهر تهران برداشته شود.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که در برنامه پنجم توسعه در حوزه ساخت و سازها وظایفی بر عهده شهرداری گذاشته شده و در شورای اسلامی شهر نیز مسئله کیفیت ساخت و سازها مطرح است، اظهار کرد: کیفیت ساخت و سازها موضوعی است که باید مورد توجه همه سازمان های مرتبط به این امر قرار گیرد چرا که یک موضوع فرا بخشی است.

شهردار تهران با بیان اینکه کیفیت ساخت و سازها هم اکنون نسبت به گذشته پیشرفت مطلوبی داشته تصریح کرد: سابقه گذشته نشان داده که کارهایی که در کشور به صورت فرابخشی به انجام رسیده نمره قابل قبولی نداشته هر چند امیدواریم بتوانیم در کارهای فرابخشی خصوصا کارهایی که با مشارکت مردم و بخش های حاکمیتی به انجام می رسد بهتر از گذشته عمل کنیم.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که علی رغم اقدامات مطلوب سازمان زیباسازی در شهر همچنان شاهد آشفتگی های بصری در شهر هستیم، بیان کرد : البته تمام اقداماتی که سازمان زیباسازی در شهر به انجام رسانده بدون نقص نبوده اما نمونه اقداماتی که مطلوب بوده پاکسازی بخشی از تابلوها ، تصاویر و ... در میدان هفت تیر بود که سه ماه پیش به انجام رسید.

دکتر قالیباف گفت: در حوزه زیباسازی خصوصا در بخش نورپردازی سابقه چندانی نداشته و در این مورد کارهای علمی توسط اساتید و دانشجویان در کشورمان کمتر به انجام رسیده است.

شهردار تهران افزود: هم اکنون سازمان زیباسازی به این موضوع توجه بیشتری مبذول داشته و در این راستا با اساتید دانشگاه و دانشجویان همکاری های علمی را آغاز کرده و با شرکت های مشاوره خارجی نیز قرار دادهایی منعقد ساخته تا در بحث نورپردازی شاهد پیشرفت مطلوب باشیم.

وی در ادامه در خصوص جشنواره کارت پستال های شهر و حمایت شهرداری از هنرمندان اظهار کرد: هنرمندانی که در این جشنواره شرکت کردند به طور مطلوب تمام بخش های زشت و زیبا ی شهر را در آثار خود به نمایش گذاشتند و شهرداری با برگزاری این جشنواره به هنرمندان فرصت ارائه آثارشان را داده تا با استفاده از این آثار مرتفع سازی مشکلات شهری به طور همه جانبه انجام شود.

قالیباف اضافه کرد: طبیعتا در این مورد صنف هنرمندان خواسته هایی دارند که شهرداری سعی دارد تا حد امکان آن ها را مرتفع سازد.