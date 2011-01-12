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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۶

اعتبارات لازم برای گازرسانی به شهرکهای صنعتی اختصاص یافت

وزیر صنایع و معادن گفت: شرکت شهرکهای صنعتی ایران و سازمان صنایع کوچک با همکاری مسئولان شرکتهای گاز منطقه ای در استانها عملیات گازرسانی به واحدهای صنعتی را با سرعت انجام می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان افزود: تا قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها حدود 15 درصد از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی فاقد گاز بودند که با توجه به هماهنگی های انجام شده و صدور مجوزهای لازم عملیات گاز رسانی به این واحدها با سرعت انجام می شود.

وی اظهارداشت: اعتبارات لازم برای اجرای طرح گاز رسانی به شهرکهای صنعتی تخصیص یافته است و صاحبان واحدهای صنعتی برای تغییر سوخت و استفاده از گاز طبیعی باید هر چه سریعتر نسبت به انجام لوله کشی واحدهای خود اقدام کنند.

وزیر صنایع و معادن افزود: با توجه به فاصله زیاد شهرکهای صنعتی در برخی استانها با شبکه اصلی گاز، از این گروه از واحدهای صنعتی تا بهره مندی آنها از گاز طبیعی حمایت می کنیم تا آسیبی متوجه آنها نشود.
کد مطلب 1230853

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