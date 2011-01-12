قدرت نظامی ارتش ارتقاء می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، امیر سرتیب دوم ستاد میر حبیب میربیرنگ اظهار داشت: طرح تحول نیروی زمینی ارتش که با هدف ارتقای امادگی ارتش در مواجهه با تهدیدات نظامی تدوین شده با نظارت مستقیم فرماندهی کل قوا تصویب شده و برای اجرا به ارتش ابلاغ شده است.

امیر سرتیب دوم ستاد میر حبیب میر بیرنگ افزود: امروز با توجه به تهدیدات فرا منطقه ای و جنگ نابرابر، نگاه سنتی به تاکتیک های جنگ کارساز نخواهد بود از اینرو برای ارتقای آمادگی ارتش در مقابل تهدیدات خارجی، طرح تحول این نیرو تهیه شده که در آن مختصات لازم برای مواجهه با دشمن در شرایط مختلف پیش بینی شده است.

وی خاطر نشان کرد: تغییرساختار سازمانی نیروی زمینی ارتش ماحصل نشست های کارشناسی طولانی بود که کارشناسان این سازمان در حضور مقام معظم رهبری و با نظارت مستقیم معظم له آن را به سرانجام رساندند.

فرمانده قرارگاه تاکتیکی لشکر 21 حمزه آذربایجان با تاکید بر این نکته که این طرح متناسب با تهدیدات دشمن و با نتیجه گیری از تجربیات به دست آمده از جنگ های چند سال گذشته در حوزه خاورمیانه طراحی شده است گفت: باتوجه به شرایط نابرابر در منطقه و جهان، دشمن از یک جبهه کشور را مورد حمله قرار نمی دهد از اینرو بر اساس طرح تحول نیروی زمینی ارتش قرارگاههای تاکتیکی متعددی پیش بینی شده که این قرارگاهها در پنج نقطه از کشور استقرار یافته اند.

امیر میر بیرنگ افزود: با استقرار این قرارگاههای تاکتیکی سرعت العمل یگان های عملیاتی به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و فرماندهان قادر خواهند بود در مناطق عملیاتی با سرعت عمل بالا تصمیمات متانسب با شرایط و تهدیدات دشمن اتخاذ کنند.

وی گفت: مهمترین نکته ای که در طرح تحول نیروی زمینی ارتش به آن تاکید شده، قدرت تصمیم گیری فرماندهان قرارگاهها ست و اجرای این طرح سرعت العمل بیشتر و چالاکی یگان های عملیاتی را به دنبال خواهد داشت.

فرمانده قرارگاه تاکتیکی لشکر 21 حمزه آذربایجان افزود: بر اساس این طرح نیروها و یگانهای مختلف ناجا به پنج منطقه تقسیم بندی شده است که هر کدام به طور مستقل فعالیت خواهند کرد.

وی ادامه داد: در این تقسیم بندی، منطقه شمال غرب به مرکزیت تبریز، منطقه شمال شرق به مرکزیت مشهد، منطقه جنوب شرق به مرکزیت کرمان، منطقه جنوب غرب به مرکزیت اهواز و غرب به مرکزیت کرمانشاه وظایف محوله سازمانی خود را انجام خواهند داد.