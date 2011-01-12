دوره های پودمانی تربیت مبلغ در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر چهارشنبه و در نشست آغاز به کار دوره آموزش عمومی و پودمانی تربیت مبلغ در سنندج، اظهار داشت: این دوره های آموزشی در راستای تربیت مبلغ و در دو بخش علمای اهل سنت و تشیع برگزار می شود.
وی با اشاره به اهمیت و اهداف برگزاری این دوره آموزشی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این دوره تبادل نظر و هم اندیشی علمای اهل تشیع و تسنن برای پاسخگویی به شبهات دینی مردم است و انتظار می رود که روحانیون و علما نیز از حضور در این دوره های آموزشی استقبال کنند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان به اهمیت پایداری و تقویت ایمان در بین مردم به ویژه نسل جوان اشاره کرد و یادآور شد: روحانیون عامل موثر و مهمی در تقویت پایه های ایمان میان مردم به ویژه نسل جوان به شمار می روند و باید از نقش و تاثیر این قشر به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.
حجت الاسلام صفی یاری افزود: این دوره آموزشی به مدت دو هفته متوالی در روزهای چهارشنبه برای روحانیون اهل تشیع استان برگزار می شود و در پایان دوره آموزشی با برگزاری آزمونی از مباحث مطرح شده به افرادی که نمره قبولی کسب کنند، گواهینامه پایان دوره آموزش معارف اسلامی اعطا می شود.
وی گفت: پنج شنبه هفته گذشته نیز نخستین دوره آموزش عمومی پودمانی تربیت مبلغ ویژه اهل تسنن در شهرستان سنندج با حضور حدود 30 نفر از ماموستاهای سنندجی برگزار شد.
در این دوره آموزشی بیش از 30 نفر از روحانیون شهرستان سنندج حضور داشتند و دومین دوره آموزش عمومی پودمانی تربیت مبلغ ویژه روحانیون اهل تشیع استان کردستان چهارشنبه هفته آینده در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار می شود.
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