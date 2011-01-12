دوره های پودمانی تربیت مبلغ در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر چهارشنبه و در نشست آغاز به کار دوره آموزش عمومی و پودمانی تربیت مبلغ در سنندج، اظهار داشت: این دوره های آموزشی در راستای تربیت مبلغ و در دو بخش علمای اهل سنت و تشیع برگزار می شود.

وی با اشاره به اهمیت و اهداف برگزاری این دوره آموزشی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این دوره تبادل نظر و هم‌ اندیشی علمای اهل تشیع و تسنن برای پاسخگویی به شبهات دینی مردم است و انتظار می رود که روحانیون و علما نیز از حضور در این دوره های آموزشی استقبال کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان به اهمیت پایداری و تقویت ایمان در بین مردم به ویژه نسل جوان اشاره کرد و یادآور شد: روحانیون عامل موثر و مهمی در تقویت پایه‌‌ های ایمان میان مردم به ویژه نسل جوان به شمار می روند و باید از نقش و تاثیر این قشر به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

حجت الاسلام صفی یاری افزود: این دوره آموزشی به مدت دو هفته متوالی در روزهای چهارشنبه برای روحانیون اهل تشیع استان برگزار می‌ شود و در پایان دوره آموزشی با برگزاری آزمونی از مباحث مطرح شده به افرادی که نمره قبولی کسب کنند، گواهینامه پایان دوره آموزش معارف اسلامی اعطا می‌ شود .

وی گفت: پنج شنبه هفته گذشته نیز نخستین دوره آموزش عمومی پودمانی تربیت مبلغ ویژه اهل تسنن در شهرستان سنندج با حضور حدود 30 نفر از ماموستاهای سنندجی برگزار شد.