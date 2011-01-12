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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۱

تقدیر موسسه ملی نسخ خطی گرجستان از کتابخانه ملی ایران

تقدیر موسسه ملی نسخ خطی گرجستان از کتابخانه ملی ایران

رئیس موسسه ملی نسخ خطی گرجستان طی مراسمی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به خاطر همکاری فعال در زمینه آموزش مرمت نسخ تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که روز سه شنبه 21 دیماه با حضور سفیر و رایزن فرهنگی ایران درتفلیس و همچنین مسئولان مراکز فعال فرهنگی در کشور گرجستان انجام گرفت، لوح تقدیری از سوی رئیس موسسه ملی نسخ خطی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به خاطر همکاری فعال در زمینه آموزش مرمت نسخ اهداء شد.

احسان خزاعی رایزن فرهنگی کشورمان در تفلیس در این خصوص گفت: اهداء این لوح تقدیر نشان دهنده این است که در حال حاضر ارتباطات مناسبی بین مراکز فرهنگی کشورمان با مراکز فرهنگی گرجستان وجود دارد و این لوح خود سندی خواهد بود تا امتداد روابط فرهنگی دو کشور را به نسلهای بعدی نشان دهد.

گفتنی است در چارچوب مفاد قرارداد همکاری فی مابین سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشورمان با موسسه ملی نسخ خطی گرجستان که در سال‌جاری منعقد شد، دوره آموزش مرمت نسخ ، ویژه کارشناسان گرجی به همت کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

کد مطلب 1230858

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