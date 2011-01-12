تقدیر موسسه ملی نسخ خطی گرجستان از کتابخانه ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که روز سه شنبه 21 دیماه با حضور سفیر و رایزن فرهنگی ایران درتفلیس و همچنین مسئولان مراکز فعال فرهنگی در کشور گرجستان انجام گرفت، لوح تقدیری از سوی رئیس موسسه ملی نسخ خطی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به خاطر همکاری فعال در زمینه آموزش مرمت نسخ اهداء شد.

احسان خزاعی رایزن فرهنگی کشورمان در تفلیس در این خصوص گفت: اهداء این لوح تقدیر نشان دهنده این است که در حال حاضر ارتباطات مناسبی بین مراکز فرهنگی کشورمان با مراکز فرهنگی گرجستان وجود دارد و این لوح خود سندی خواهد بود تا امتداد روابط فرهنگی دو کشور را به نسلهای بعدی نشان دهد.

گفتنی است در چارچوب مفاد قرارداد همکاری فی مابین سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشورمان با موسسه ملی نسخ خطی گرجستان که در سال‌جاری منعقد شد، دوره آموزش مرمت نسخ ، ویژه کارشناسان گرجی به همت کتابخانه ملی ایران برگزار شد.