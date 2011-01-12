ترافیک تهران با 600 دوربین نظارت تصویری کنترل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بهروز با بیان این مطلب اظهار کرد: اکنون تهران تحت پوشش حدود 600 دوربین نظارت تصویری است اما به مرور تعداد دوربین ها افزایش خواهد یافت تا امکان پوشش‌ دهی تمام سطح شهر فراهم شود و بتوانیم نظارت خوبی بر وضعیت ترافیک در کل تهران داشته باشیم.

وی افزود: در برنامه 5 ساله حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران دقیقا نقشه گسترش دوربین های نظارت تصویری و دوربین های ثبت تخلفات با توجه به اولویت ها و نیازهای هر منطقه مشخص شده و افزایش دوربین ها در سطح شهر کاملا بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته انجام می شود.

بهروز تصریح کرد : به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند در مدیریت ترافیک علاوه بر فراهم کردن زمینه لازم برای استفاده بهینه از ظرفیت‌ها، سبب ارتقای سطح اطلاع‌رسانی و ایمنی در ترافیک می‌شود، چنانچه با به کارگیری دوربین های نظارت تصویری می توانیم از اتفاقات و حوادث ترافیکی بسیار سریع مطلع شویم و در کوتاه ترین زمان ممکن برای امداد رسانی و جلوگیری از انسداد معابر اقدام کنیم.

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک در ادامه گفت : از ابتدای سال تاکنون همچنین نصب ، راه اندازی و نوسازی چراغ های راهنمایی و رانندگی زماندار و برنامه پذیر در 19 تقاطع و نصب و راه اندازی چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند در 12 تقاطع شهر صورت گرفته است.