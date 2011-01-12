مراسم یادبود جانباختگان سانحه هوایی ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این مراسم از سوی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در مصلی امام خمینی(ره) ارومیه برگزار شد.

اقشار مختلف مردم و روسا و مدیران دستگاههای اجرایی با حضور در این مراسم ضمن قرائت فاتحه، دعا و نیایش، برای جانباختگان این سانحه طلب مغفرت و آمرزش کردند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی و امام جمعه موقت ارومیه در این مراسم ضمن تسلیت به بازماندگان جانباختگان سانحه هواپیمایی ارومیه گفت: این سانحه جان گداز در عین آنکه یک امتحان الهی بود، نقطه عطفی دیگری از اتحاد و همدلی مردم و مسئولین برای امداد و نجات حادثه دیدگان به شمار می رود.

حجت الاسلام سید محمد فخری در ادامه بیان داشت: از صمیم قلب باید از این مردم شریف و ایثارگر ارومیه قدرانی کنیم که با آن وضع نا مناسب جوی هوا و بارش برق و کولاک به یاری سانحه دیدگان شتافته و مجروحین و فوت شدگان را طی مسیر طولانی بر دوش خود حمل و بیمارستانها رساندند.

این مقام مسئول اظهار داشت: همچنانکه مردم آذربایجان غربی در تمام صحنه های انقلاب حضور داشتند این بار نیز با حضور انقلابی و مسوولانه خود از تلفات انسانی بیشتر جلوگیری کردند.

هواپیمای بویینگ 727 ایران ساعت 19 و 40 دقیقه یکشنبه شب در حوالی منطقه قره حسنلوی دچار سانحه شد و سقوط کرد، تعداد کشته‌شدگان این سانحه هوایی 78 نفر و تعداد مجروحان این سانحه 27 نفر اعلام شده است.