به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سراسر کشور سرشماری زمستانه پرندگان در استان خوزستان آغاز شد و در این طرح که به مدت 10 روز انجام می شود تمامی تالاب های آبگیرهای که محل تجمع پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی با حضور کارشناسان محیط زیست استان و بوسیله دوربین و تلسکوپ های پیشرفته مورد بررسی قرار می گیرند.
در این سرشماری نوع و گونه های موجود در استان شناسایی و جمعیت آنها ارزیابی می شوند.
در این استان 258 گونه پرنده وجود دارد که به 161 جنس از 57 خانواده و 17 راسته تعلق دارند. از بین این خانواده ها پرندگان آبچلیکان با 26 گونه، مرغابیان با 24 گونه، توکاییان با 21 گونه و قوشیان با 20 گونه بیشترین تنوع گونه پرندگان خوزستان را شامل می شوند.
تالابهای استان خوزستان همه ساله پذیرای هزاران گونه پرندگان مهاجر آبزی و بومی است و زیبایی خاصی به این محیطهای آبی بخشیده و نظر طبیعت دوستان و دوستداران پرندگان را به خود جلب میکند. در سرشماری سال گذشته تعداد 204 هزار قطعه در سطح استان شمارش شده است.
سرشماری زمستانه پرندگان به مدت 10 روز در تمامی تالاب ها، آبگیر یها و زیستگاههای استان خوزستان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سراسر کشور سرشماری زمستانه پرندگان در استان خوزستان آغاز شد و در این طرح که به مدت 10 روز انجام می شود تمامی تالاب های آبگیرهای که محل تجمع پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی با حضور کارشناسان محیط زیست استان و بوسیله دوربین و تلسکوپ های پیشرفته مورد بررسی قرار می گیرند.
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