به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سراسر کشور سرشماری زمستانه پرندگان در استان خوزستان آغاز شد و در این طرح که به مدت 10 روز انجام می شود تمامی تالاب های آبگیرهای که محل تجمع پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی با حضور کارشناسان محیط زیست استان و بوسیله دوربین و تلسکوپ های پیشرفته مورد بررسی قرار می گیرند.



در این سرشماری نوع و گونه های موجود در استان شناسایی و جمعیت آنها ارزیابی می شوند.



در این استان 258 گونه پرنده وجود دارد که به 161 جنس از 57 خانواده و 17 راسته تعلق دارند. از بین این خانواده ها پرندگان آبچلیکان با 26 گونه، مرغابیان با 24 گونه، توکاییان با 21 گونه و قوشیان با 20 گونه بیشترین تنوع گونه پرندگان خوزستان را شامل می شوند.



تالابهای استان خوزستان همه ساله پذیرای هزاران گونه پرندگان مهاجر آبزی و بومی است و زیبایی خاصی به این محیط‏های آبی بخشیده و نظر طبیعت دوستان و دوستداران پرندگان را به خود جلب می‏کند. در سرشماری سال گذشته تعداد 204 هزار قطعه در سطح استان شمارش شده است.