مدیران استان مرکزی به مقوله پیشنهادات توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر شعبانی فرد ظهر چهارشنبه در جلسه اهمیت و جایگاه نظام ارزیابی عملکرد در نظام اداری در سالن جلسات استانداری مرکزی با اشاره به اهمیت بالای نظام اداری و نظام پیشنهادات افزود: روان سازی کاارهای مردم در نظام اداری باید جزء اهداف اولیه باشد که ارائه خدمات دولت الکترونیک یکی از راهکارهای اساسی در دست یابی به این مهم است .

وی با تاکید بر اینکه به طور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش آن دولت به نحوه مدیریت کشور است ادامه داد: نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و تاثیر آن در تحقق اهداف به اندازه ای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام کار آمد، دست یابی به اهداف بزرگ مقدور نیست.

استاندار مرکزی هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها و برگزاری این جلسه را ایجاد هماهنگی و وحدت رویه دانست و خاطرنشان کرد: افزایش دقت و شفاف سازی در حوزه فعالیت ها، وظایف و نهادینه سازی نظام ارزیابی و بهره وری از نکات مهمی است که امروزه کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

شعبانی فرد افزود: کشورهای پیشرفته اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش نیاز اساسی توسعه دنبال می کنند که اخیرا مشاهده می شود کشورهای در حال توسعه نیز به این مهم نزدیک شده اند.

وی ضمن تاکید بر روابط میان مدیر و یک مجموعه و کارکنان تصریح کرد: اگر نتوانیم انگیزه بین مدیر و کارکنان را تقویت کنیم، مدیریت موفقی نخواهیم داشت.



وی در پایان با بیان این که یکی از صفات مومنین در قرآن خوشرویی است از همه مدیران خواست با ارباب رجوع با خوشرویی رفتار کنند.