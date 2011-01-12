کالاهای ذخیره شده دست نخورده باقی مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس، مهدی غضنفری در حین سفر به پاکستان، طی توقفی چند ساعته مهمان استان هرمزگان بود.

در این دیدار وزیر بازرگانی اظهار داشت: خوشبختانه در مورد تنظیم بازار از زمان اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها با چند پدیده بسیار نیکو مواجه بودیم که یکی آگاهی و اطلاع مردم و تنظیم رفتار اقتصادی آنها در بازار بوده که بسیار ارزشمند است و دوم همراهی و همکاری همه گروه های اجتماعی - اقتصادی تولید کنندگان، بنک داران، واحدهای صنفی، توزیع کنندگان و خرده فروشان در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست و به این دلیل فکر می کنیم که با توجه به آگاهی و هوشیاری خیلی خوبی که در جامعه وجود دارد در زمان تنظیم بازار شب عید نیز با مشکل جدی برخورد نکنیم.

غضنفری تأکید کرد: خوشبختانه ذخایری که ما در زمان اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها هم در تهران به صورت ملی و هم در استانها به صورت ذخایر استانی داشتیم تقریبا دست نخورده باقی مانده که می توانیم این ذخایر را در اسفندماه در بازار آزاد کنیم که این امر به وفور کالا در بازار کمک شایانی می کند.

وزیر بازرگانی در این نشست خود با مسئولان استان هرمزگان تاکید کرد: در نهایت همه برنامه ها که در سالهای گذشته به تجربه نشان داده که بر مدیریت عرضه و تقاضا در بازار مؤثر است را اجرا می کنیم مثل نمایشگاهها، سبدهای کالایی، حراجها و فروشهای فوق العاده و در خصوص ذخیره سازی میوه به شکل خاص نیز دو سه قلم میوه را خود وزارت بازرگانی با کمک بخش خصوصی در ایام عید نوروز عرضه می کند به این دلیل هیچ نگرانی و دغدغه ای از این بابت نداریم.

غضنفری گفت: در این مدت شاهد کاهش یک مجموعه از قیمتها بوده ایم مانند کاهش در مورد نان صنعتی، نان فانتزی، شیرینی پزی، ماکارونی، طرح تامین وزارت صنایع و طرح میزان یک وزارت بازرگانی اینها همه باعث شده که کالا در بازار به اندازه کافی موجود باشد و امیدواریم که با همین تدابیر وارد اسفند و ماه مبارک رمضان آتی شویم و همین روند در مدیریت بازار و قیمتها ادامه پیدا کند.

وی افزود: البته نباید فراموش کنیم برای اینکه تولید کنندگان در فشار قرار نگیرند هرچه سریعتر بسته های حمایتی تولید کنندگان و اصناف را هم اجرا کنیم ولی به هر حال این همکاری را ما از طرف همه تولید کنندگان دریافت کرده ایم و آنها با ما توافق کردند که هر موقع نیاز باشد کالای مورد نیاز را به بازار برسانند.

وزیر بازرگانی بیان داشت: در طرح تعاونی به صورت 24 ساعته موجودیها را گرفته، آنالیز کرده و کمبودها را گزارش می دهیم و در صورت لزوم از توزیع کنندگان و کارخانجات می خواهیم که کار بیشتری انجام دهند.

وی تأکید کرد: کنترل بازار شب عید با هدایت استانداران و سازمانهای بازرگانی استانها به شکل مناسبی انجام می شود.

همچنین رئیس سازمان بازرگانی نیز در ابتدا گزارشی از وضعیت و اقدامات انجام شده پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در خصوص کالاهای اساسی ذخیره شده در استان از جمله گوشت مرغ، برنج، شکر، گوشت قرمز و غیره را ارائه داد.

عبدالمجیدعبدلی زاده با اشاره به بازرسیهای انجام شده از واحدهای مختلف صنفی افزود: از ابتدای آغاز قانون هدفمندسازی یارانه ها، تعداد 40 هزار و 399 بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته که هفت هزار و 362 بند تخلف کشف گردید و طی آن تعداد سه زار و 752 پرونده توسط بازرسان سازمان بازرگانی استان تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.

وی بیان داشت: آمار گزارشهای مردمی رسیده به ستاد خبری سازمان بازرگانی استان از ابتدای اجرای طرح مذکور سه هزار و 301 مورد بوده است و مجموع گشتهای مشترک انجام شده با تعزیرات حکومتی استان و سایر دستگاه ها 50 مورد بوده که این امر منجر به تعطیلی شش واحد متخلف صنفی و صدور 32 مورد حکم نصب پارچه شده است.

در پایان این نشست استاندار هرمزگان نیز با قدردانی از وزیر بازرگانی به خاطر همراهی وزارت بازرگانی و معاونین این وزارتخانه گفت: در توقف چند ساعته دکتر غضنفری در شهرستان بندرعباس در مسیر سفرشان به دبی و نهایتا اسلام آباد فرصتی دست داد که ایشان را ملاقات کرده و گزارش مفصلی از چگونگی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را خدمت ایشان ارائه دهیم.

حسین هاشمی تصریح کرد: قبل از اجرای این طرح عظیم ملی نیز اطلاع رسانی به شکل گسترده و مطلوبی صورت گرفته بود که فضای کار را به صورت زیربنایی و اساسی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در استان مهیا کرده بود.

وی افزود: با حضور مستمر و مثمرثمر مسئولین سازمان بازرگانی استان در همه شرایط به خصوص در زمان اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها و رصد کردن بازار و نظارت مستمر در ابعاد مختلف بر بازار و برخورد قاطع با اخلالگران نظم اقتصادی استان، زمینه برای اجرای صحیح و مطلوب هدفمندکردن یارانه ها در هرمزگان به وجود آمد.

وی ضمن تشکر از سازمان بازرگانی استان و مجموعه وزارت بازرگانی و حمایتهای دکتر غضنفری در سال گذشته در بحث یارانه حمل محصولات کشاورزی و صیفی استان هرمزگان از مقام عالی وزارت بازرگانی درخواست کرد با توجه به آزادسازی حاملهای انرژی در خصوص هدفمند کردن یارانه ها و تأثیر آن بر کرایه حمل بار در استان این امکان برای امسال نیز فراهم شده تا کمکی برای کشاورزان این منطقه باشد.

دکتر غضنفری وزیر بازرگانی نیز قول مساعد دادند که با هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی این مسئله پیگیری شود.