به گزارش خبرنگار مهر، سقوط هواپیمای بوئینگ 727 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) مهمترین و تاسف‌بارترین خبر این هفته بود که این سانحه 78 کشته و 27 نفر مجروح برجای گذاشت و به دنبال آن 3 روز عزای عمومی در استان آذربایجان غربی اعلام شد.

از روز چهارشنبه با پیدا شدن جعبه سیاه هواپیما، بازخوانی آن آغاز شده است. احمد مجیدی معاون مدیریت بحران وزارت راه و ترابری در این باره به مهر گفته است: بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما ظرف مدت دو هفته انجام خواهد شد.

در همین حال، کارگروه‌های دیگر بررسی سانحه در بخشهای دیگر هم به موازات انجام این کار بررسی‌های خود را آغاز کرده‌اند. وی زمان واقعی اعلام دلایل سقوط هواپیما را بیش از 6 ماه دیگر اعلام کرده است.

سقوط بوئینگ بر هدفمندی یارانه‌ها سایه افکند

اخبار مرتبط با سقوط این هواپیما در این هفته بر اخبار مربوط به هدفمندی یارانه ها که در سه هفته اخیر مهمترین تیترها و اخبار خبرگزاریها و روزنامه های داخلی را به خود اختصاص داده بود، سایه افکند.

واریز مرحله دوم یارانه نقدی

در همین حال، در سومین هفته اجرای هدفمندی یارانه ها از آرامش و ثبات قیمتها در بازار حکایت دارد. واریز مرحله دوم در بهمن ماه نیز از دیگر اخبار مرتبط با هدفمندی یارانه ها در هفته اخیر بود.

البته سیدرضا فاطمی امین رئیس ستاد تحول صنایع و معادن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییر در سهمیه گازوئیل بخش صنعت کشور گفت: این موضوع را نه تائید می کنم نه تکذیب، زیرا این یک موضوع داخلی وزارت صنایع و معادن است.

اعلام بسته اجاره بها تا پایان سال

در آخرین روزهای این هفته علی نیکزاد وزیر مسکن وشهرسازی از نهایی شدن بسته اجاره بها و رسانه ای شدن این بسته تا پایان سال خبر داد. تدوین این بسته به دنبال افزایش اجاره بها در اوایل سال جاری صورت گرفته است و دولت قصد دارد با ساماندهی قیمت اجاره، از افزایش خودسرانه قیمت جلوگیری کند.

افزایش قیمت سکه و ارز

قیمت سکه و ارز که در ماه های گذشته روند افزایشی داشته است، این روزها بازهم به افزایش خود ادامه داد به طوری که تا چهارشنبه قیمت سکه طرح قدیم به 403 هزار تومان شد.

محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را 362 هزار تومان، نیم سکه را 182 هزار تومان و ربع سکه را 92 هزار تومان اعلام کرده است.

این در حالی است که سه شنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 399 هزار تومان، طرح جدید 365 هزار تومان، نیم سکه 181 هزار و 500 تومان و ربع سکه 91 هزار و 500 تومان بود.

کشتی آرای همچنین از افزایش قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار به 37 هزار و 50 تومان در روز جاری خبرداده و اعلام کرده است: قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1378 دلار است، همچنین در این هفته قیمت هر دلار آزاد 1100 تومان رسید.

طراحی قبوض جدید آب و برق

در راستای هدفمند شدن یارانه ها و افزایش قیمت آب و برق، وزارت نیرو قبضهای متفاوتی را تهیه کرده است که در این راستا محمد رضا عطار زاده معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به مهر گفته است: 3 آیتم آب‌بها، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه فاضلاب در این قبوض درج خواهد شد.

همچنین اولین قبوض برق هدفمندی یارانه‌ها به زودی با شکل و شمایل جدیدی به دست مردم می رسد. در قبوض جدیدی که برای این دوره از مصارف مشترکان شبکه برق کشور صادر می شود، دو رقم درج شده است که رقم اول مربوط به هزینه برق مصرفی قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و رقم دوم مربوط به هزینه برق مصرفی بعد از اجرای این قانون است.

افزایش سهمیه گازوئیل شناورهای صیادی خوزستان

سهمیه گازوئیل شناورهای صیادی هم در این هفته بنابر تصمیم دولت تغییرکرد. امین الله تقوی مطلق سرپرست سازمان شیلات ایران از تصمیمات جدید برای افزایش سهمیه شناورهای استان خوزستان خبر داده و گفته است: سهمیه آنها ماهانه 5 میلیون و 600 هزار لیتر و روزانه 186 هزار لیتر پیش بینی شده، این درحالی است که سهیه سوخت شناورهای صیادی 700 هزار لیتر و بخشی هم از منابع استانی تعیین شده بود.