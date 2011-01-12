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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

مصلحی به مهر خبر داد:

خبر دستگیری جانشین ریگی صحت ندارد

خبر دستگیری جانشین ریگی صحت ندارد

وزیر اطلاعات گفت: خبر دستگیری جانشین ریگی توسط دولت پاکستان صحت نداشت.

حجت الاسلام حیدر مصلحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دستگیری جانشین ریگی توسط دولت پاکستان و تحویل وی به ایران گفت: خبر دستگیری جانشین ریگی توسط دولت پاکستان صحت نداشت.

گفتنی است، چندی پیش مقام های پاکستان اعلام کرده بودند "عبدالرئوف ریگی" که پس از مجازات و اعدام شدن عبدالمالک ریگی به عنوان رئیس جدید گروهک جندالشیطان منصوب شد را دستگیر کردند وبزودی به ایران تحویل خواهند داد.

در این رابطه ماشاءالله شاکری سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، نیز عنوان کرده بود که مقامات پاکستان تاکنون دستگیری عبدالرئوف ریگی سرکرده گروهک تروریستی شرق کشور را تایید یا تکذیب نکرده است.

کد مطلب 1230867

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