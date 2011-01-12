به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علی ‌اکرم حیدری در چهاردهمین یادواره شهدای حوزه‌ها و پایگاه‌های ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان که در تالار فرهنگ و ارشاد اسلامی جوانرود برگزار شد، اظهار داشت: برپایی این ‌گونه آئین‌ها علاوه بر زنده‌ نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، سبب ترویج آرمان‌های آنان در بین جوانان و نسل‌های جدید می‌شود.

وی افزود: انقلاب اسلامی با شهادت پیروز شده، با شهادت به پیش رفته و با شهادت دستاوردهای آن در سطح جهان گسترش یافته و امروز هم تنها راه تداوم مسیر انقلاب اسلامی ترویج این فرهنگ ماندگار و ارزشی است.

نماینده ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه جوانرود نیز از شهادت به ‌عنوان یکی از نعمت‌های بزرگ الهی یاد کرد و گفت: تکریم شهدا برای نسل جوان به منظور سرلوحه و چراغ زندگی قرار دادن در همه عرصه‌های زندگی لازم و ضروری است.

حجت الاسلام کماسی عنوان کرد: شهدا برای حفظ اسلام و دفاع از ارزش‌ها به شهادت رسیدند و همه باید در مسیر شهدا حرکت کنیم تا در دنیا و آخرت سعادتمند شویم.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم مقام و منزلت شهدا را بشناسیم باید به قرآن که کتاب آسمانی است مراجعه کرده و در مسیر تعیین شده از سوی کلام الهی که همان مسیر ایثار و فرهنگ شهادت است، حرکت کنیم.

در این مراسم از 30 نفر از فرماندهان و مربیان پایگاه‌های ناحیه مقاومت جوانرود با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

شهرستان جوانرود در منطقه اورامانات از توابع استان کرمانشاه در دوران هشت‌ ساله سال دفاع مقدس 376 شهید تقدیم انقلاب اسلامی و سرزمین مقدس ایران کرده است.