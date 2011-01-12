وزیر کشور برکنار شد / درگیری معترضان و نیروهای امنیتی در مرکز پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که "زین العابدین بن علی" رئیس جمهوری تونس "رفیق الحاج قاسم" را برکنار کرد. وی "احمد قریعه" را به عنوان وزیر کشور جدید معرفی کرد.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد بن علی دستور داده است تمام بازداشت شدگان در ناآرامی های اخیر آزاد شوند و درباره فساد دولتی تحقیق شود.

وی همچنین از نمایندگان پارلمان و مجلس مشورتی این کشور خواست که فردا پنجشنبه نشست فوق العاده ای را برای اوضاع کنونی تونس برگزار کنند.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز اعلام کرد که اتحادیه اروپا خشونت نیروهای امنیتی تونس علیه شهروندان این کشور در ناآرامی های اخیر را محکوم کرده است.



شبکه های عربی لحظاتی پیش از وقوع درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در مرکز پایتخت تونس خبر دادند.

شایان ذکر است که آتش درگیریهای تونس از 18 دسامبر گذشته ازاستان "سیدی بوزید" شعله ور شده است. معترضان به شرایط بد زندگی و افزایش آمار بیکاری معترض هستند. نیروهای امنیتی پس از یورش مردم به شماری از ساختمانهای دولتی، مراکزدولتی در شهر "القصرین" درنزدیکی مرزهای الجزایر را تحت محاصره امنیتی قرار دادند.

در درگیری هایمردم با نیروهای پلیس در تونس دست کم 50 نفر کشته شده اند و این در حالی هست که وزارت کشور تونس آمار تلفات را 21 تا 35 نفر اعلام کرده است.