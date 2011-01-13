به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد جعفری، شامگاه سهشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه امام خمینی افزود: طی یکسال اخیر هشت همایش علمی و تخصصی توسط گروههای مختلف این موسسه برگزار شده و تا پایان سال نیز چهار همایش دیگر برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: همایش کارکردها و جاذبه های دین وحیانی از جمله این همایشها است که روز پنجشنبه این هفته با حضور اندیشمندان و پژوهشگران برگزار میشود.
جعفری ادامه داد: جریان شناسی اندیشههای کلامی شیعه در صده اخیر، همایش مبانی فلسفی علوم انسانی و همایش رویکرد متعالی فقه اسلامی به حقوق بشر، همایشهای دیگری است که تا پایان امسال در این موسسه برگزار میشوند.
قائم مقام پژوهش موسسه امام خمینی(ره) برگزاری بیش از 77 نشست علمی و تدوین 72 عنوان کتاب با 18 هزار و 733 صفحه را از دیگر فعالیتهای پژوهشی این موسسه عنوان کرد.
جعفری خاطرنشان کرد: سال قبل 11 نشریه تخصصی توسط گروههای علمی موسسه منتشر میشد که سه نشریه به نامهای معرفت کلامی، معرفت ادیان و معرفت اخلاقی به آنها اضافه شده و چهار نشریه هم در نوبت دریافت مجوز هستند.
وی ابراز داشت: پنج کارگروه از جمله عرفانهای کاذب و فرق و مذاهب اسلامی به مجموع 24 کارگروه پزوهشی موجود اضافه خواهند شد.
قم - خبرگزاری مهر: قائم مقام پژوهش موسسه امام خمینی(ره) از برگزاری همایش کارکردها و جاذبههای دین وحیانی در این موسسه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد جعفری، شامگاه سهشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه امام خمینی افزود: طی یکسال اخیر هشت همایش علمی و تخصصی توسط گروههای مختلف این موسسه برگزار شده و تا پایان سال نیز چهار همایش دیگر برگزار خواهد شد.
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