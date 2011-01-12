شاید بتوان تغییری در مصوبه مجلس درخصوص وزارت ورزش و جوانان ایجاد کرد

سید مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور درگفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص احیای معاونت اجرایی رئیس جمهوری عنوان کرد: تغییر تازه ای در این زمینه اتفاق نیفتاده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون نیز علی رغم فعال نبودن معاونت اجرایی رئیس جمهوری همه امور در دولت بخوبی پیش می رود و اختلالی هم بوجود نیامده است.

دستیار ارشد رئیس جمهور همچنین درباره اقدام دولت در مخالفت دولت با طرح ادغام سازمان ملی جوانان در سازمان تربیت بدنی، گفت: دولت در مجلس نظرات خود را ارائه کرده است اما مجلس این طرح را تصویب کرد.

وی تصریح کرد: با این وجود اگر این طرح به تصویب شورای نگهبان نرسیده باشد شاید بتوان تغییری درآن ایجاد کرد اما اگر این طرح به تصویب شورای نگهبان رسیده باشد به قانون تبدیل شده و دیگر نمی توان تغییری در آن ایجاد کرد.