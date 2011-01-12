استعدادهای تئاتر معلولین شناسایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عزتالله انتظامی هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما و عضو هیئت داوری جشنواره تئاتر معلولین درباره لزوم برگزاری جشنواره تئاتر معلولین و تاثیرات فرهنگی این جشنواره بر معلولین گفت: در دورههای قبل هم در داوری جشنواره تئاتر معلولین حضور داشتهام و جشنواره تئاتر معلولین جشنواره جذاب و اثرگذاری بود. زیرا معلولین به خاطر اجرای تئاتر برای مردم با کلی ذوق و احساس مدتها تمرین میکنند و پیشرفتهای روحی و روانی زیادی پیدا کرده و سطح فکری و فرهنگی آنها افزایش پیدا میکند.
وی ضمن تأکید بر پویایی و رشد معلولین در عرصه تئاتر گفت: خوشبختانه جشنواره جایگاه مناسب بین معلولین پیدا کرده است و به عنوان یک مخاطب از دیدن تئاترهای اجرا شده توسط هنرمندان معلول احساس شعف کردهام و امیدوارم برگزاری جشنواره مستمر باشد.
انتظامی درباره ملاکهایش برای داوری آثار شرکتکننده در جشنواره افزود: نکته مهم شناسایی استعداد خاص هنرمندان معلول و حمایت از آنها است و با توجه به شناختی که از کارهای هنرمندان تئاتری معلول دارم اکثر کارهای آنها شاخص بوده است.
بازیگر فیلم سینمایی "هامون" گفت: باید ضمن افزایش بودجه در این حوزه سایر نهادهای فرهنگی از جمله رسانه ملی همکاری و مشارکت داشته باشند و با پخش این آثار در هنرمندان معلول ایجاد انگیزه کند. حمایت و پشتیانی در جهت اجراهای معلولین در طول سال یکی از راهکارهای مهم این عرصه است. باید از مسئولین و مدیران دولتی برای دیدن این نمایشها دعوت شود تا تئاتر معلولین به جایگاه واقعیش برسد.
چهارمین جشنواره سراسری تئاتر معلولین از 23 تا 26 دیماه توسط سازمان بهزیستی برگزار میشود.
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