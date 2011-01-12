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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۴

انتظامی:

استعدادهای تئاتر معلولین شناسایی شود

استعدادهای تئاتر معلولین شناسایی شود

عزت‌الله انتظامی داور جشنواره تئاتر معلولین معتقد است کشف استعدادهای تئاتر معلولین و حمایت از اجرای مستمر تئاتر معلولین به رشد این جریان کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله انتظامی هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما و عضو هیئت داوری جشنواره تئاتر معلولین در‌باره لزوم برگزاری جشنواره تئاتر معلولین و تاثیرات فرهنگی این جشنواره بر معلولین گفت: در دوره‌های قبل هم در داوری جشنواره تئاتر معلولین حضور داشته‌ام و جشنواره تئاتر معلولین جشنواره جذاب و اثرگذاری بود. زیرا معلولین به خاطر اجرای تئاتر برای مردم با کلی ذوق و احساس مدت‌ها تمرین می‌کنند و پیشرفت‌های روحی و روانی زیادی پیدا کرده و سطح فکری و فرهنگی آنها افزایش پیدا می‌کند.

وی ضمن تأکید بر پویایی و رشد معلولین در عرصه تئاتر گفت: خوشبختانه جشنواره جایگاه مناسب بین معلولین پیدا کرده است و به عنوان یک مخاطب از دیدن تئاترهای اجرا شده توسط هنرمندان معلول احساس شعف کرده‌ام و امیدوارم برگزاری جشنواره مستمر باشد.

انتظامی درباره ملاکهایش برای داوری آثار شرکت‌کننده در جشنواره افزود: نکته مهم شناسایی استعداد خاص هنرمندان معلول و حمایت از آنها است و با توجه به شناختی که از کارهای هنرمندان تئاتری معلول دارم اکثر کارهای آنها شاخص بوده است.

بازیگر فیلم سینمایی "هامون" گفت: باید ضمن افزایش بودجه در این حوزه سایر نهادهای فرهنگی از جمله رسانه ملی همکاری و مشارکت داشته باشند و با پخش این آثار در هنرمندان معلول ایجاد انگیزه کند. حمایت و پشتیانی در جهت اجراهای معلولین در طول سال یکی از راهکارهای مهم این عرصه است. باید از مسئولین و مدیران دولتی برای دیدن این نمایش‌ها دعوت شود تا تئاتر معلولین به جایگاه واقعیش برسد.

چهارمین جشنواره سراسری تئاتر معلولین از 23 تا 26 دی‌ماه توسط سازمان بهزیستی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1230885

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