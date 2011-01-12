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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۱۲

صمصام شریعت:

مکانهای عرضه صنایع دستی اصفهان گسترش یابد

مکانهای عرضه صنایع دستی اصفهان گسترش یابد

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: گسترش و عرضه محصولات ساخته شده اصفهان و همچنین مکانهای ارائه صنایع دستی برای مسافران دارای اهمیت است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جمال‌الدین صمصام شریعت ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر استان اصفهان اظهار داشت: تدبیر و اقدامات لازم آب منطقه‌ای در رابطه با بازگشایی آب رودخانه در ایام نوروز و همچنین شهرداری اصفهان و دیگر فرمانداریهای شهرستانها باید موضوعات لازم سفرهای نوروزی را در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه مسافران نیازمند جاده‌هایی امن هستند که عبور و مروری در امنیت کامل داشته باشند، تاکید کرد: رفع نقاط پرحادثه در ورودیهای شهر اصفهان مورد توجه است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان در زمینه ارائه خدمات به مسافران نوروزی خدمات خوبی را ارائه کرده است.

وی رعایت مسائل شرعی برای مسافران را مورد تاکید دانست و افزود: نباید در سطح شهر شاهد ناهنجاری باشیم.

صمصام شریعت گسترش و عرضه محصولات ساخته شده اصفهان و همچنین صنایع دستی را دارای اهمیت دانست و گفت: این مطلب باید مورد تاکید مسئولان مربوطه و میراث فرهنگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: رفع نقاط پرحادثه در سطح جاده‌های استان اصفهان دارای اهمیت است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه سال گذشته برنامه‌های فرهنگی خوبی در قسمت اسکان مسافران در نظر گرفته شده است، گفت: در سال جاری این به گسترش این مباحث در راستای آموزش بپردازیم.

وی با تاکید بر اینکه این جلسات ستاد تنها مربوط به سفرهای نوروزی و تابستان نیست، اضافه کرد: در طول سال باید شاهد برگزاری این چنین جلساتی برای ساماندهی مسافران و گردشگران به اصفهان باشیم.

کد مطلب 1230887

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