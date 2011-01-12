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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۲۰

مدیرکل جدید نهضت سوادآموزی البرز منصوب شد

مدیرکل جدید نهضت سوادآموزی البرز منصوب شد

کرج - خبرگزاری مهر: "عیسی بابالو" به عنوان مدیرکل نهضت سوادآموزی البرز منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیرکل نهضت سوادآموزی استان تهران در مراسم معارفه مدیرکل نهضت سوادآموزی البرز که ظهر چهارشنبه برگزار شد، گفت: طبق برآوردها حدود 74هزار فرد بیسواد در استان البرز زندگی می کنند و تلاش برای سواددار کردن این افراد باید با جدیت دنبال شود.

مجتبی سعادتی ادامه داد: بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در سال جاری در استان تهران 339هزار فرد بیسواد زیر 50سال شناسایی شده اند که در نقاط مختلف استان زندگی می کنند.

وی عنوان کرد: از این 339 هزار فرد بیسواد، 22درصد آنها در استان البرز زندگی می کنند.

شهرستان کرج 61 هزار فرد بیسواد دارد

این مسئول افزود: شهرستان کرج 61 هزار فرد بیسواد دارد و درهر یک از شهرستانهای نظرآباد و ساوجبلاغ نیز حدود شش هزار بیسواد زندگی می کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به مهاجرت پذیری بالای کرج و احتمال افزایش جمعیت این منطقه در آینده، باید راهکارهای جدیدی برای کاهش بیسوادی در این منطقه اتخاذ شود و برنامه ریزی های مطلوب در این خصوص صورت گیرد.

سعادتی خاطرنشان کرد: طالقان یکی از چهار شهرستان استان البرز است و جشن ریشه کنی بیسوادی در این منطقه برگزار شده  ضمن اینکه امیدواریم با همت و تلاش مسئولان ذیربط، مشکل بیسوادی در سایر شهرستانها نیز ریشه کن شود.

کد مطلب 1230888

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