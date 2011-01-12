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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

خبر فوری /

وزیران 8 مارس پیش از دیدار حریری و اوباما استعفا می‌کنند

وزیران 8 مارس پیش از دیدار حریری و اوباما استعفا می‌کنند

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از استعفای وزیران گروه 8 مارس پیش از دیدار نخست وزیر لبنان با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری به نقل از "عباس هاشم" نماینده پارلمان لبنان از جریان هشتم مارس گفت: وزیران اپوزیسیون (8 مارس) پیش از دیدار سعد الحریری با باراک اوباما استعفا خواهند کرد.

این خبر در حالی اعلام می شود که حریری و اوباما قرار است امروز با هم دیدار کنند. سعد الحریری روز جمعه راهی آمریکا شد و تاکنون در این کشور به سر می برد.

به نظر می رسد موضوع شاهدان دروغین پرونده ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان و بی توجهی جریان 14 مارس به بررسی این موضوع حساس سبب ناخرسندی جریان هشتم مارس شده است.

کد مطلب 1230889

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