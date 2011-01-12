به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری به نقل از "عباس هاشم" نماینده پارلمان لبنان از جریان هشتم مارس گفت: وزیران اپوزیسیون (8 مارس) پیش از دیدار سعد الحریری با باراک اوباما استعفا خواهند کرد.

این خبر در حالی اعلام می شود که حریری و اوباما قرار است امروز با هم دیدار کنند. سعد الحریری روز جمعه راهی آمریکا شد و تاکنون در این کشور به سر می برد.

به نظر می رسد موضوع شاهدان دروغین پرونده ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان و بی توجهی جریان 14 مارس به بررسی این موضوع حساس سبب ناخرسندی جریان هشتم مارس شده است.