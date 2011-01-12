هفتمین مجله "کتاب" به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، از مطالب این شماره "کتاب" می‌توان به گفتگو با مسعود کیمیایی درباره شعرها و داستان‌هایش، گفتگو با فریدون فریاد درباره ترجمه‌های اخیرش از شعر یونان، گفتگو با دکتر محمد بهشتی درباره معماری ایرانی به بهانه انتشار کتاب "مسجد ایرانی" و مصاحبه‌ با محمد یعقوبی درباره نمایشنامه "خشکسالی و دروغ" اشاره کرد.

یادداشتی از زنده‌یاد منوچهر آتشی درباره شعرهای مسعود کیمیایی با عنوان "آوازهای پنهان فلز" از جمله مطالب خواندنی این شماره "کتاب" است.

پرونده‌ بخش داستان در شماره اخیر این نشریه به روبرتو بولانیو ملقب به ناسازگارترین ادیب آمریکای لاتین اختصاص دارد. همچنین پرونده ویژه این شماره به دانشنامه 18 جلدی دانش‌گستر پرداخته و چندوچون تدوین و تالیف این اثر را شرح داده است.

نگاهی به مجموعه "خوابگرد و جاده‌های بی پا" برگزیده کتاب سال شعر جوان، یادی از بیژن الهی و شعرها و ترجمه‌هایش، مروری بر ویراست جدید "خانه‌ام ابری است"، نقدی بر ترجمه گزیده اشعار هاینریش هاینه، مروری بر کتاب "راه دیگر" نوشته ارناندو دسوتو، نقد کتاب "جنگ آمریکا با تروریسم" و نگاهی به کتاب "سه فیلم‌نامه" از دیگر آثار مجله "کتاب" است.

منوچهر آتشی، کامران فانی، اسدالله امرایی، علی عبدالهی، رضا نجفی، حمیدرضا شکارسری، صادق عاشورپور، گل‌علی بابایی، کیوان ساکت، امیرحسین خورشیدفر،عباس جهانگیریان، اسماعیل امینی، سید مسعود رضوی، شیوا مقانلو، دکتر حسین ملایری، مسعود ملک‌یاری و سهیلا میرشکاک از شاعران، نویسندگان و مترجمانی هستند که آثارشان در شماره اخیر این نشریه به چاپ رسیده است.

هفتمین شماره مجله "کتاب" ویژه‌نامه خردنامه همشهری در 196 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده است.