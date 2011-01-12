مباحث اقتصادی به شکل منسجم در فارس دنبال نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جعفر قادری بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با صنعتگران و اعضای اتاق بازرگانی شیراز گفت: با حرکتهای انفرادی نمی توان انتظار داشت که مباحث اقتصادی استان پیشرفت داشته باشد چراکه تمامی امکانات و فعالیتها باید در راستای حمایت از بخش خصوصی و اقتصادی استان باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتقاد ما رشد بخش خصوصی است، ادامه داد: انتظار داریم اتاق بازرگانی فعالیت بیشتری را داشته باشد چراکه با راه اندازی صندوق توسعه ملی کشور قرار شد که 20 درصد از درآمد نفت و گاز به این صندوق واریز شود و در زمانیکه قرار شد این صندوق پرداخت داشته باشد به طور یقین شاهد خواهیم بود بخش زیادی از مشکلات اقتصادی برطرف می شود.

وی در پاسخ به این انتقاد که نمایندگان مجلس طی 2.5 سال گذشته هیچگونه حرکتی برای رشد بخش اقتصادی انجام نداده اند یادآور شد: خود من طی این مدت 20 طرح در حوزه های شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده و لایحه توزیع سیاستهای اصل 44 ارایه کرده ام.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مباحث بسیار مهم که طی این مدت پیگیری شد تشکیل شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی است که در برنامه پنجم توسعه مشخص شده که با حضور وزرای مربوطه مشکلات برطرف می شود.

قادری با بیان اینکه نباید فضای صنعتی استان به فضای تعزیراتی تبدیل شود، گفت: تعطیلی واحد صنعتی به این معنی است که افراد بیکار بیشتر را در سطح جامعه خواهیم دید و از طرفی مسائل خاصی نیز تشدید می شود که از این رو نباید فضای صنعتی استان به فضای تعزیراتیتبدیل شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار ما از اتاق بازرگانی شیراز بیشتر است چراکه بخش خصوصی استان باید در مباحث بانکداری و پروژه های بزرگ وارد شود.

در ادامه این جلسه رئیس مجمع نمایندگان استان نیز گفت: طی سالهای گذشته تمامی توجه ما به بخش کشاورزی بود و امروز شاهدیم که عمق چاه های استان به 400 متر رسیده و حتی در دشتهایی زمین به قدری فروکش کرده که هیچ بارانی جبران آن را نخواهد کرد.

رضایی ادامه داد: فارس از خشکسالی چهار هزار میلیارد تومان خسارت دیده و رتبه اول بیکاری در کشور را دارد و از طرفی در سال قبل 80 میلیارد تومان و سال جاری 40 میلیارد تومان خسارت خشکسالی به این استان پرداخت شده که در اصل هیچ سودی برای فارس ندارد.

وی با بیان اینکه فارس از پتانسیل بالایی در مباحث نیروی انسانی برخوردار است، تاکید کرد: مجمع نمایندگان فارس در اکثر کمیسیونهای مجلس عضو هستند و عملکرد نمایندگان نیز قابل قبول است که از این پتانسیل می توان در راه توسعه بخشهای مختلف استان استفاده کرد.